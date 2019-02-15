汙點證人亂咬致含冤入獄　北科大教授王隆昌：死不瞑目

▲王隆昌（持麥克風者）與民間司改會到最高檢察署，要求提出非常上訴。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北科技大學前教授王隆昌，2003年被選為南港展覽館工程案評審委員之一，決議由力拓營造公司得標。但檢調單位查出力拓公司向前總統夫人吳淑珍行賄，並依汙點證人證詞，認定王隆昌收賄120萬元，王隆昌因此遭判刑7年8月定讞。王隆昌出獄後喊冤，說自己「死不瞑目」，15日到最高檢察署陳情，要求檢察總長提出非常上訴。

王隆昌於2003年任職台北科技大學土木與防災研究所教授，臨時遞補受聘為南港展覽館工程案17位評審委員之1，參與1次評選建造南港展覽館廠商的會議，2004年最終評委決議由力拓營造公司得標。但2008年特偵組調查後，認定力拓公司向前總統夫人吳淑珍行賄，使力拓公司輾轉從前內政部長余政憲取得評委名單，力拓公司之後再向王隆昌等7名評委行賄。

檢調單位沒有扣到帳冊、沒有監聽譯文，沒有查到客觀可證明的見面或其他聯絡紀錄，僅依照僅憑力拓董事長特助黃維安轉為汙點證人後的供詞，證稱多次與王隆昌見面，並行賄120萬元。儘管證詞漏洞百出，甚至檢察官引導證人說詞，但法院仍將王判刑7年8月定讞。王隆昌2013年9月入獄，服刑4年半後，去年獲得假釋出獄。民間司改會認為王隆昌案確實受到冤屈，決定為他向檢察總長陳情，促請提出非常上訴。

前司法院大法官許玉秀參與司改會行動，她在15日的記者會上表示，本案漏洞百出，幾乎就是檢察官主導汙點證人的供詞，「這不是教唆偽證嗎？」許玉秀更說，人民對司法沒信心，許多法官檢察官都覺得自己受了委屈，「他們跟王教授沒有兩樣，都是被冤枉的被告，我希望他們在面對這樣的情形，能有多一點的同理心。」

王隆昌則表示，自己不認識汙點證人黃維安，從未見過他，更不可能收錢。說到激動處，王隆昌多次落淚，「我的清譽比我的生命還重要！」「我唯一犯的錯就是我相信司法、我相信檢察官」「如果沒有給我一個真相，我死不瞑目！死不瞑目！」

▼前大法官許玉秀（左）聲援王隆昌（麥克風者）。（圖／記者吳銘峯攝）



