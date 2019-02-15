　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

汙點證人亂咬致含冤入獄　北科大教授王隆昌：死不瞑目

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼王隆昌（持麥克風者）與民間司改會到最高檢察署，要求提出非常上訴。（圖／記者吳銘峯攝）

▲王隆昌（持麥克風者）與民間司改會到最高檢察署，要求提出非常上訴。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北科技大學前教授王隆昌，2003年被選為南港展覽館工程案評審委員之一，決議由力拓營造公司得標。但檢調單位查出力拓公司向前總統夫人吳淑珍行賄，並依汙點證人證詞，認定王隆昌收賄120萬元，王隆昌因此遭判刑7年8月定讞。王隆昌出獄後喊冤，說自己「死不瞑目」，15日到最高檢察署陳情，要求檢察總長提出非常上訴。

王隆昌於2003年任職台北科技大學土木與防災研究所教授，臨時遞補受聘為南港展覽館工程案17位評審委員之1，參與1次評選建造南港展覽館廠商的會議，2004年最終評委決議由力拓營造公司得標。但2008年特偵組調查後，認定力拓公司向前總統夫人吳淑珍行賄，使力拓公司輾轉從前內政部長余政憲取得評委名單，力拓公司之後再向王隆昌等7名評委行賄。

檢調單位沒有扣到帳冊、沒有監聽譯文，沒有查到客觀可證明的見面或其他聯絡紀錄，僅依照僅憑力拓董事長特助黃維安轉為汙點證人後的供詞，證稱多次與王隆昌見面，並行賄120萬元。儘管證詞漏洞百出，甚至檢察官引導證人說詞，但法院仍將王判刑7年8月定讞。王隆昌2013年9月入獄，服刑4年半後，去年獲得假釋出獄。民間司改會認為王隆昌案確實受到冤屈，決定為他向檢察總長陳情，促請提出非常上訴。

前司法院大法官許玉秀參與司改會行動，她在15日的記者會上表示，本案漏洞百出，幾乎就是檢察官主導汙點證人的供詞，「這不是教唆偽證嗎？」許玉秀更說，人民對司法沒信心，許多法官檢察官都覺得自己受了委屈，「他們跟王教授沒有兩樣，都是被冤枉的被告，我希望他們在面對這樣的情形，能有多一點的同理心。」

王隆昌則表示，自己不認識汙點證人黃維安，從未見過他，更不可能收錢。說到激動處，王隆昌多次落淚，「我的清譽比我的生命還重要！」「我唯一犯的錯就是我相信司法、我相信檢察官」「如果沒有給我一個真相，我死不瞑目！死不瞑目！」

▼前大法官許玉秀（左）聲援王隆昌（麥克風者）。（圖／記者吳銘峯攝）

▲▼前大法官許玉秀（左）聲援王隆昌（麥克風者）。（圖／記者吳銘峯攝）
 

ET快訊
館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」合約全是天王級
人妻搭小王車　綠帽夫「趴引擎蓋」求她回家！遭甩開摔死
終於是正面！小周周「五官100％複製周杰倫」萌翻網友

關鍵字：法律,人權,王隆昌,民間司改會,汙點證人,司改,台北科技大學,貪汙,冤獄,陳雨凡,定讞,許玉秀

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

求冤賠455萬餘　蘇炳坤：再多補償也無法補償我的青春

開鍘性騷法官　民間司改會：加速淘汰不適任法官修法！

砍掉不適任司法官　豬年司法改革接地氣重頭戲

【近六成不信任司法】恐龍司法官壓垮信任 民眾挺陪審制

色法官開鋤！北高行法官陳鴻斌性騷女助理　輕罰200萬改重判免職

叫瓦斯被取消100元折扣　麵店兄弟打到老闆昏迷稱：不是什麼大事

Ｋ毒藏咖啡包座墊下露餡　毒犯譙「幹Ｘ娘！」嗆警妨礙自由　　

汙點證人亂咬致含冤入獄　北科大教授王隆昌：死不瞑目

影／老婆搭小王車綠帽夫求妻回家　「趴引擎蓋近8公里」遭甩開摔死

騎士乖等紅燈「移動兇器」直接撞飛　網嚇傻：三寶又出來害人！

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

叫瓦斯被取消100元折扣　麵店兄弟打到老闆昏迷稱：不是什麼大事

Ｋ毒藏咖啡包座墊下露餡　毒犯譙「幹Ｘ娘！」嗆警妨礙自由　　

汙點證人亂咬致含冤入獄　北科大教授王隆昌：死不瞑目

影／老婆搭小王車綠帽夫求妻回家　「趴引擎蓋近8公里」遭甩開摔死

騎士乖等紅燈「移動兇器」直接撞飛　網嚇傻：三寶又出來害人！

選務人員爆！作證受到壓力　北市長選舉「4點後排隊人增加」

嚇到不懂拒絕竟當「有瞹昧」　渣男通化夜市性侵合夥人女友

影／騎車上班距公司不到3公尺　台電員工遭闖紅燈轎車撞飛不治

路邊空地持道具槍Cosplay拍照　驚嚇婦人遭警送辦

把公益當生活　佛心村長落選仍將選舉補助款捐出助人

超過一甲子！台南在地人激推小吃　必嘗火城麵、九母魚酥

救救勞保火坑中的年輕人！　馬凱：應重新建立一套新制

翟天臨涉博士論文抄襲　大陸教育部：對學術不端堅持零容忍態度

情人節送老婆「花圈」　網驚：這位仁兄還活著嗎？本人現身回應

叫瓦斯被取消100元折扣　麵店兄弟打到老闆昏迷稱：不是什麼大事

鹿晗現身首爾！　0遮掩帶關曉彤約會

NEOWIZ新作《棒球大王》登台　中職四隊球員全收錄

禁用「敵對勢力」設備！　紐時：川普將頒命令禁企業用中資5G

華航罷工結束「300↑機師」速領回檢定證！ 工會喊話奏效：展現專業

影／七爺要拜廟行大禮「秒摔五體投地」　4秒片瘋傳…網笑：誠意滿分

社會熱門新聞

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走..

檢舉達人自白！「個資只給警察」..

即／南澳兩機車相撞　重機駕駛與..

4年3死！桃園詭屋全空沒人敢住

國中學弟無照三貼　重機學長撞飛..

失業男LINE縣長想自殺　被回..

賓士輾爆父親！媽寶男獲判20年..

驗出115爭議票　吳佩芸：有信..

妻搭小王車　夫趴引擎蓋遭甩開摔..

洞房夜洗冷水澡　她進門8天崩潰..

新婚騎士遭客運撞死　妻抱4月大..

愛河燈會攤商拚發大財　昏倒險丟..

女大生陪酒慘被惡男揪表哥輪流蹂..

消防員破迷思　遇火警3動作母湯..

更多熱門

相關新聞

司改會建議法官評鑑納入過半外部人士

前法官陳鴻斌性騷擾案件，目前以免除法官職務落幕，但也暴露出我國淘汰不適任司法官的難度極高。對此，民間司法改革基金會點出問題核心，在於「法官評鑑機制」不夠確實。司改會提出《法官法》修正草案，建議「法官評鑑委員會」要納入過半數的外部專業人士，好讓法官評鑑機制更能接地氣、符合民意。

賓士輾爆父親！媽寶男獲判20年定讞

身高滿1.5米才能入學　越南師大招生規定惹議

性騷法官終免職　司改會：快淘汰不適任法官

駕車撞死父親　判刑20年定讞

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

小資女查帳戶　驚存款破8位數

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

3年缺席鴻海開工　郭董親口說原因

Nina老公是《大學生》曾小新！

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

陳意涵產後5天曝公車站自拍

國產車擊落賓利！醫美CEO暴走嗆警

她19歲第一次太緊張！私密處猛一夾「整根瞬間噴飛」

丫頭喝醉被拉進包廂：喝贏我一人一萬

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面