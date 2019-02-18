大太陽下「最高亮度」滑手機　長髮正妹眼球驚現500小孔險瞎

▲陳小姐在大太陽下「最高亮度」滑手機，差點害自己「失明」。（圖／記者洪正達攝）



記者洪正達／高雄報導

一般人在大太陽底下大部分都會調高手機亮度，不過高雄一名正妹小秘書的眼球卻因此出現500個小傷口，眼科醫師洪啟庭表示，手機螢幕亮度如果太高，會讓眼球出現「微波熱效應」因而產生許多小傷口，嚴重者甚至會導致失明。

今年25歲的病患陳小姐表示，由於工作相當繁忙，因此常常在大太陽底下滑手機處理公事，為了看清楚螢幕常將亮度調到最大，每天平均使用手機的時間大概6到8小時，久而久之就常感受到眼睛不適及疲勞，曾經不適感長達將近1星期才改善，視力一路從1.0掉到0.5，所幸在朋友的介紹下即時就醫，在人工淚液即類固醇藥膏的雙管齊下，才讓她漂亮的眼睛得救。

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▲▼洪啟庭表示，病患就診時除了角膜紅腫外，眼球甚至出現了500個小傷口。（圖／記者洪正達攝，下同）



洪啟庭醫師表示，一般智慧型手機最大亮度依廠牌有不同的「照度」（lux），有些廠牌最高亮度為625lux，但某些手機卻高達1350lux，醫師建議盡量避免在大太陽底下滑手機，亮度盡量控制在「適中」，且半小時後就要讓眼睛休息，陳小姐長期在螢幕微波的摧殘下，除了角膜出現紅腫現象外，也讓眼球出現約500個孔洞，如果這時又被細菌感染的話，甚至會「失明」，靠手機工作的上班族一定要多注意。