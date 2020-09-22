陽台小便遭棍棒狠K…哈士奇「左眼水晶體」爆出！飼主扯：在教育

▲林姓男子將所飼養6個月大的哈士奇打到失明，行徑相當殘忍。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者徐愷昕／基隆報導

林姓男子一日酒後返家，發現養了6個月大的哈士奇在陽台亂大、小便，一氣之下竟持棍棒猛毆，致哈士奇左眼水晶體當場爆出，送醫後確定失明。法庭上林男否認傷害動物。但法官不採信他說詞，審結依動保法判處拘役50日，併科罰金21萬元；其中，拘役得易科罰金5萬元，罰金得易服勞役210天。

林男2019年12月22日凌晨1、2點與女友酒後返家時，一見家中陽台一片凌亂，所飼養的哈士奇隨地亂大小便，一時按耐不住情緒，失控拿起棍棒開始狂毆狗狗左眼，致哈士奇左眼角膜水腫伴隨嚴重前房混濁、嚴重眼內炎，經送醫治療仍難以挽回，只能進行眼球摘除術，確定左眼終身失明。

▲林男僅因不滿狗狗在陽台大小便就失控毆狗，暴力行為令人髮指。（圖／記者郭世賢翻攝）

法庭上林男否認傷害動物，辯稱當天回家見哈士奇把家裡用得一團亂，就開始打掃，過程中哈士奇跑來跟他玩、咬東西，不料此時他手中的拖把頭突然解體，固定上方海綿的塑膠片硬生擊中狗狗左眼，傷害就此發生。

基隆地院審理時勘驗相關證據，發現哈士奇犬左眼受傷後，林男的同居女友同日凌晨3點許有用臉書私訊，詢問過去曾一起溜狗的一名狗友，「要養我們這隻狗嗎，6個月大，我真的沒有辦法在繼續保護它了，OO都會打它，今天OO喝酒醉，打他就算了，狗現在眼睛一直流血…我當然是一直攔，我越幫狗講話他越生氣，他說要狗就叫我跟狗一起滾」。

另案發後，由於林男在友人詢問下曾坦言，「狗打他（是）在教育他」、「我當時用拖把要打哈士奇犬屁股，因拖把老舊以致海棉彈到哈士奇犬眼睛」等語，法官認為犯行明確。

▲哈士奇經送醫仍舊不回眼睛，只好進行眼球摘除術，確定牠左眼終身失明。（圖／記者郭世賢翻攝）

法官衡量林男僅因不滿所飼養的哈士奇在陽台大小便，就拿棍棒狠毆，顯然未尊重動物的健康權，行為實在不應該，審酌依致動物重要器官功能喪失罪處拘役50日，併科罰金21萬元。其中，拘役得易科罰金5萬元，罰金得易服勞役210天。全案仍可上訴。

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▲林男事後曾發文澄清「否認虐狗」，但法官也不採信他說詞。（圖／記者郭世賢翻攝）