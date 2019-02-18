打臉川普！日媒爆：美國主動要求「安倍幫推薦」諾貝爾和平獎

▲日本首相安倍晉三與美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社）



記者王佩翊／綜合外電報導

美國總統川普15日白宮發表演說並宣布，美國即將進入緊急狀態，在演說途中，他卻脫口而出說道，日本首相安倍晉三親筆寫了推薦信給諾貝爾委員會，川普更讚，這封信長達5頁的信「十分美麗」。沒想到日媒馬上就爆料，其實是華府主動要求，才有推薦函一事，直接打臉川普。對此，安倍晉三僅表示，「不方便回應。」留下耐人尋味的答覆。

根據《朝日新聞》報導，日本政府相關人士16日透露，美國華府在2018年6月首次川金會後，非公開的主動要求日本首相替川普書寫諾貝爾和平獎推薦信。據了解，諾貝爾獎的候選人推薦在每年2月截止，各國的大學教授、國會議員以及歷任得獎者皆有資格。

▲美國總統川普。（圖／路透社）

根據《日本放送協會》報導，川普15日突如其來的發言震驚外媒，對此，國民民主黨代表玉木雄一朗18日在眾議院預算委員會中直接向安倍提問，是否真的有向諾貝爾推薦川普一事。對此安倍表示，川普為了解決北韓核武議題進行果斷的對應措施，2018年更促成了歷史性的川金會。在美朝高峰會談中，川普也直接將安倍對於日人遭北韓人綁架相關議題的想法轉達給北韓領導人金正恩。

安倍提到，為此他給予川普的領導能力極高的評價。但是對於是否推薦一事，他僅稱，「由於諾貝爾獎委員會50年來堅持依循推薦人與被推薦人不公開的機制，因此不便對此作出回應。」不願親口證實。

川普15日在白宮發表演說並宣布，美國正式進入緊急狀態（national emergency），以獲得蓋圍牆資金。在演說途中，川普在談到川金二會時透露，「其實，我想這件事說出來也無妨，安倍首相為了推薦我，特地向負責頒發諾貝爾和平賞的人們，發送了一封『非常美麗』的書信。」川普接著表示，「他（安倍）說，他代表日本（向諾貝爾委員會）推薦了我，並請求他們一定要把和平獎頒發給我。」引發熱議。