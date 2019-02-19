美報告稱「中國取消125萬噸大豆訂單」　陸貿易商淡定：老訂單

▲ 大豆。（圖／路透，下同）

大陸中心／綜合報導

據路透社18日報導，美國農業部（USDA）日前公布的每週出口銷售報告顯示，截止1月3日當週，中國共取消125萬噸的美國大豆訂單。該報告發出後，全球市場擔心這可能是中國背棄購買更多美國大豆承諾的跡象。但是，中國大豆貿易商卻淡然看待取消訂單一事，並稱其是「老訂單」。

報告顯示，被取消的訂單中包括80.7萬噸計劃發往中國的大豆，和44.4萬噸目的地「不明」的大豆，市場均認為後者的目的地還是中國。而全球市場擔心這可能是中國背棄購買更多美國大豆承諾的迹象。不過，有位中國交易員卻認為，這訂單可能是在2018年12月中美貿易休戰前達成的交易。

此外，某跨國企業駐北京的交易員也曾與兩家中國企業談過話，以確認他們並未取消訂單，「這只是一些民間『大豆』壓榨企業的舊訂單」。中國作為全球最大的大豆消費國，自2018年中美貿易戰爆發後，對美國大豆徵收25%關稅後，進口成本上漲，許多國內企業紛紛減少對美國大豆的購買量。

就在中美高級別貿易磋商2月1日落幕後，大陸國營企業「中糧集團」2日就在官網上宣布，為落實中美兩國領導人達成的共識，在前期已分批採購數百萬噸的基礎上，近日「又採購了上百萬噸美國大豆」。不過聲明並未透露確切的採購時間和數量。