「習近平主席特使」劉鶴將赴美磋商　陶然筆記：使用特使很不尋常

▲劉鶴。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

據新華視點19日微博透露，習近平主席特使、中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴應美邀請將於21日至22日赴華盛頓舉行第七輪中美經貿高級別磋商。對此，微信公號「陶然筆記」19日注意到，劉鶴同志這次出訪，罕見地使用了「習近平主席特使」這個身份，很不尋常。

「陶然筆記」發文解釋，特使代表著肩負特殊的使命，往往也有特殊的受權，而劉鶴上次使用這個頭銜是在2018年5月中旬那次赴美的磋商，這很不尋常。文章還說，「因為談判節奏加快，2019年以來的幾輪磋商，差不多都是在『貼著節日走』，不是中國的節，就是洋節」，例如，中國人過的小年（1月28日，劉鶴從中國出發美國日子）、西洋情人節（2月14日）、元宵節（2月19日）。

▲劉鶴。（圖／記者蔡浩祥攝）

文章感嘆，「記得將近一年前，在美國舉行首輪中美經貿高級別磋商的時候（2018年2月27日至3月3日），就趕上了元宵節（3月2日），當時美國總統川普的名言是貿易戰『很容易贏』」

文章更強調，「從去年元宵節到今年元宵節，七輪的談判，繞了一大圈，最後回到談判桌前，還是得談，且是越談越認真，越談節奏越快」，其實「不管中國也好，美國也好，雙方都在期待，整個世界也在期待，既然是人心所向，不妨好好談出個結果來」。

最後，文章主張，「當然，如果實在談不攏，也沒多大關係，畢竟認識是有過程的，而合作也是有原則的」。