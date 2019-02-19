南韓再傳三溫暖惡火釀2命82傷！4樓「無灑水系統」災情最慘　

▲消防人員發現，起火點的4樓三溫暖並未裝設自動灑水系統。



記者王佩翊／編譯

南韓大邱一間位於住商混和大樓的三溫暖設施19日上午7時11分發生火災，造成2人死亡、1人重傷、11人輕傷以及70多人嗆傷。消防人員表示，雖然地下2樓至3樓商家自發性設置灑水系統，但起火的4樓三溫暖店家並未設置，因此死傷最為慘重。據悉，該大樓2018年接受消防安檢時就已經出現多項不合格，但仍遲遲未改善，沒想到因此斷送數條寶貴生命。

根據韓媒報導，該大樓共有9層樓，從地下2樓至地上4樓由各式商家進駐，而5樓至7樓則是則是一般住家，共有107戶入住，所幸火勢並未蔓延至其他樓層。起火點疑似是4樓三溫暖大門入口，根據目擊者指出，火勢是從4樓三溫暖入口天花板的排氣扇傳出，疑似是電線走火，有關當局正在深入調查詳細起火原因。

警消人員接獲報案後，隨即出動159名消防人員與58台消防車與雲梯車投入救援，並在接收通報16分鐘後的7時27分順利撲滅火勢。然而由於4樓的三溫暖並未裝設灑水裝置，加上事發時有毒氣體快速流竄，因此死傷最為慘重。大部分嗆傷的生還者則是位於4樓三溫暖男湯與女湯，另外3樓另一間三溫暖也有部分顧客遭濃煙嗆傷，而2名死者則是在男湯中被發現。

該棟大樓上層的住家管委會在起火當時馬上透過廣播緊急通知民眾避難，除了大部分順利逃生的民眾外，有部分民眾則是通過雲梯車救援才順利逃出火場。目前警方已經成立火場搜查本部，派出53名等2個小組進行火場鑑識。

發生火災的40年住商混和大樓1977年取得建築許可並在1980年7月通過竣工審查，取得使用許可，但據悉，該棟大樓早在1979年1月就已經開始使用。該大樓竣工後，只有地下1樓至地上3樓的商家曾經自發性的裝設灑水系統，此外，由於大樓年久失修，許多安檢項目都出現問題。2018年1月和7月的消防安檢中，也出現了多項不合格，當時該社區管委會只表示，會在數個月內完成修理，但仍無下文，最終造成死亡意外。