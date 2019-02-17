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他硬拗喝潄口水「酒測值才會0.73」　法官開庭用一招打臉

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▲▼機車，酒駕，超速。（圖／視覺中國）

▲法官戳破酒駕男子謊言。（圖／示意圖／視覺中國）

地方中心／基隆報導

一名熊姓男子2018年7月某天晚間從桃園市住處騎車出門，行經基隆市遭警方攔查，酒測值高達0.73毫克，但他卻矢口否認有喝酒，辯稱「被查獲前20分鐘，曾使用含酒精的漱口水漱口，可能因此被測出含有酒精濃度」。然而法官則是請他及員警在法庭內使用該漱口水並進行測試，結果警員酒測值0，熊男也才0.04毫克，因此依酒駕累犯，處有期徒刑1年。

依判決書提到，熊男在警詢中先向員警供稱，是因為有使用噴狐臭劑才會身體散發酒味，施測後呈現酒精反應，但在偵查中改稱，當天在汐止喝了一杯咖啡用漱口藥水漱口，可能是因為藥水的關係，後來又說是在喝完咖啡後漱口，大概經過20分鐘後接受酒測，供詞反覆。

基隆地院法官也請熊男及2名員警在法庭內使用該漱口水並進行測試，漱口前3人酒測值均為「0」，漱口完未以清水漱口，等候20分鐘後進行酒測，熊男僅0.04毫克，2名員警酒精濃度則為0，加上當天攔查員警也稱，當日並未聞到法庭上所使用的酷涼橙橘口味漱口水的味道，是聞到他身上有像是喝酒喝比較久之後體內所呈現出來的味道，是酒臭味等。

最後，法官認為事證明確，認為熊男有酒駕前科紀錄，卻仍未自我警惕，仍於飲酒情況下，騎車上路，漠視自身安危，亦枉顧公眾安全，因此判處一年。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：酒駕,酒測,漱口水,法官

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