港女收入力增　73%人挺「男主內、女主外」

▲香港近年來晚婚或不結婚的情況越來越普遍。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

傳統家庭觀念會認為「男主外、女主內」，但香港有不少「居家男人」，為照顧家庭而放棄全職工作。據調查，73%的受訪者認同「女主外」的家庭觀念，62%的人認為這樣也一樣可以帶來幸福。有婚姻輔導機構估計，這個轉變與女性學歷及收入提升有關。

據香港《文匯報》報導，有商場早前進行一項「兩性家庭崗位調查」，發現「男主外、女主內」的傳統家庭觀念地位受動搖，73%受訪者表示認同「男主內、女主外」的家庭觀；62%受訪者相信，妻子在外打拼的家庭也能幸福。認為男性應外出工作，女性則應在家相夫教子的比率佔55%。

據報導，香港公教婚姻輔導會婚姻輔導員魏安儀表示，本地女性勞動市場人力供應量已由2010年的148萬人增至去年的167萬人，年均率為1.5%。她認為，社會和經濟環境轉變，男女教育程度和工作收入的差距收窄，是令「男主外、女主內」這家庭觀念出現轉變的主要原因。

▲在2016年，香港有32.4%的男性和28.0%的女性從未結婚，首次結婚的年齡中位數上升至31.4歲和29.4歲。（圖／CFP）

報導稱，在香港一間國際貿易公司工作的Christie不時要飛到世界各地工作，更曾被派到歐洲分公司長駐一年，當時仍是男朋友的Cyrus不放心她一人長時間留在外地，因此跟著前往歐洲照顧及陪伴女朋友，Christie因而無後顧之憂，可在工作上取得不錯的成績。目前，兩人已經在香港定居，雖然已婚，但任職自由工作者的Cyrus仍肩負起照顧家庭的責任，為太太提供一個溫暖又舒適的家。

報導指出，近年還出現不少「全職爸爸」，在小朋友出生後放棄全職工作留在家中照顧孩子。80後的「梵高」原本是廣告界公司的客戶服務高級經理，在兒子出生後辭去工作，學習新手爸爸技巧方便照顧生產後的太太及兒子。

但受傳統觀念影響，妻子養家的家庭模式仍會遇到不少問題。魏安儀表示，社會鼓勵男士投放更多時間建立親子關係，也令年輕一代家庭更容易接受「男主內，女主外」兩性家庭崗位模式，但夫婦間遇上問題時，一定要「說出口」，因為長輩或鄰居的傳統思想，也許會影響他們對家庭崗位模式的觀念。

魏安儀強調，兩人對家庭崗位等問題一定要有共識，夫婦要商討家事的分工，互補不足，並向對方的付出表示欣賞。