柯瑞母校贏球超嗨！跳進加油席與半裸學弟們同歡：高興成為一員

▲柯瑞(Stephen Curry)重回母校戴維森大學觀看球賽,和學生一同歡慶贏球。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

金州勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)今天趁著全明星周的空檔,回到了位於北卡羅萊那州的母校戴維森大學(Davidson),在一旁觀賞戴維森主場對上聖約瑟夫大學的比賽。最終戴維森的學弟們也沒讓學長失望,順利以80比72擊敗對手,讓柯瑞開心的在賽後奔進學生的加油席,和球迷們一起慶祝這榮耀的一刻。

Steph just jumped in the Davidson student section to celebrate the Wildcats win over St. Joe’s. pic.twitter.com/vGtKBcP2Yq