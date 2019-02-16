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柯瑞母校贏球超嗨！跳進加油席與半裸學弟們同歡：高興成為一員

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▲▼柯瑞(Stephen Curry)重回母校戴維森大學觀看球賽，和學生一同歡慶贏球。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯瑞(Stephen Curry)重回母校戴維森大學觀看球賽，和學生一同歡慶贏球。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天趁著全明星周的空檔，回到了位於北卡羅萊那州的母校戴維森大學（Davidson），在一旁觀賞戴維森主場對上聖約瑟夫大學的比賽。最終戴維森的學弟們也沒讓學長失望，順利以80比72擊敗對手，讓柯瑞開心的在賽後奔進學生的加油席，和球迷們一起慶祝這榮耀的一刻。

據《ESPN》報導，柯瑞曾在2007年至2009年效力於戴維森大學，且連續3個賽季都把球隊帶領進NCAA錦標賽。他在大學時期場均能夠得到25.3分和41.2%的三分球命中率，更兩度獲選年度最佳球員，再次重回母校的柯瑞，望著學弟們賣力打比賽的身影肯定也勾起不少風光回憶。

柯瑞在接受校園採訪時說，「這裡（大學生活）總是很有趣，我現在越來越老了，畢業將近10年。但當我回到這裡看比賽，我知道許多校友和前隊友會在這裡等我，小社區有自己的慶祝方式，我很高興成為其中一員，確實相當溫暖人心。」

▲▼勇士，柯瑞（Stephen Curry）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金州勇士球星柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

至於全明星賽將於夏洛特主場光譜中心（Spectrum Center）舉行，事實上，柯瑞兄弟從小都是在夏洛特長大，不僅柯瑞大學就讀北卡羅萊那州的戴維森，兩兄弟的父親老柯瑞（Dell Curry）也曾在夏洛特黃蜂效力長達10個賽季，兩度參與三分球大賽，目前為黃蜂的電視評論員。

▲▼seth curry。（圖／CFP）

▲拓荒者後衛柯瑞弟（seth curry）。（圖／CFP）

柯瑞也在日前決定和目前效力於波特蘭拓荒者的弟弟小柯瑞（Seth Curry）一同參加17日舉辦的三分球大賽，這場「兄弟鬩牆」之戰格外引人注目。對於即將參與全明星賽和三分球大賽的柯瑞表示，「在夏洛特對我們有特別意義，我們從小生長於此，這裡充滿成長的點點滴滴，而在家族的歷史中，父親也在這裡效力10個賽季。」這同時是柯瑞第6度參加三分球大賽，並在2015年拿過冠軍。

至於萬眾矚目的全明星賽，在選秀會上柯瑞則是被隊長「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在第一輪挑走，柯瑞也表示，很高興能像宣傳大使一樣為自己的家鄉打球，「這就像回家的感覺。」

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關鍵字：NBA,勇士隊,全明星賽,柯瑞,Stephen Curry

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