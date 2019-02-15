印尼地震海嘯奪萬條人命　政府砸154億買災害偵測設備

▲印尼天災造成人財損失慘重，政府準備約台幣154億元預算購買災害預測系統。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

印尼去年經歷了強震、海嘯及土石流等災害，防災救災部門曾遭批準備不足。印尼國家災害應變總署（BNPB）預計花費7兆印尼盾（約台幣154億元），來購買災害預測系統設備，並將這些工具列入國家重要設施中，以便當局能保護人民的安全，將災害的損傷降至最低。

綜合外媒報導，印尼去年天災連連，先是觀光勝地龍目島於8月發生2次強震，接著是10月蘇拉威西島強震引發的海嘯，還有印尼巽他海峽（Sunda Strait）12月時的海嘯侵襲，種種災害皆帶走了上萬條人命以及財物的損失。這些傷害也凸顯了印尼在防災預警及災後應變的能力有嚴重不足。

▲印尼龍目島強震造成多處房屋倒塌。（圖／路透社）



報導指出，印尼的「海嘯預警浮標系統」因人為的破壞以及預算不足等問題，潮汐監測站並無發揮運作效果，同時監測火山的機器也損毀，因而造成近年來慘重的損傷。印尼國家災害應變總署署長蒙納多（Doni Monardo）表示，將準備約7兆印尼盾的預算，並在未來3年內採購綜合災害偵測設備。

這項預算是財政部編列給BNPB統籌使用，而蒙納多也與各單位合作，並協調有關防災救災設備的採購，未來相關單位會提出想要購買的設備以及預算，並由BNPB統一採買。蒙納多表示，「自然災害造成的傷害比戰爭還可怕，印尼必須為災難做好準備，這項議題非常緊急」。