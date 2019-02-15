　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

印尼地震海嘯奪萬條人命　政府砸154億買災害偵測設備

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲印尼地震海嘯，遍地都是屍體。（圖／路透社）

▲印尼天災造成人財損失慘重，政府準備約台幣154億元預算購買災害預測系統。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

印尼去年經歷了強震、海嘯及土石流等災害，防災救災部門曾遭批準備不足。印尼國家災害應變總署（BNPB）預計花費7兆印尼盾（約台幣154億元），來購買災害預測系統設備，並將這些工具列入國家重要設施中，以便當局能保護人民的安全，將災害的損傷降至最低。

綜合外媒報導，印尼去年天災連連，先是觀光勝地龍目島於8月發生2次強震，接著是10月蘇拉威西島強震引發的海嘯，還有印尼巽他海峽（Sunda Strait）12月時的海嘯侵襲，種種災害皆帶走了上萬條人命以及財物的損失。這些傷害也凸顯了印尼在防災預警及災後應變的能力有嚴重不足。

▲▼印尼地震,龍目島地震,龍目島。（圖／路透社）

▲印尼龍目島強震造成多處房屋倒塌。（圖／路透社）

報導指出，印尼的「海嘯預警浮標系統」因人為的破壞以及預算不足等問題，潮汐監測站並無發揮運作效果，同時監測火山的機器也損毀，因而造成近年來慘重的損傷。印尼國家災害應變總署署長蒙納多（Doni Monardo）表示，將準備約7兆印尼盾的預算，並在未來3年內採購綜合災害偵測設備。

這項預算是財政部編列給BNPB統籌使用，而蒙納多也與各單位合作，並協調有關防災救災設備的採購，未來相關單位會提出想要購買的設備以及預算，並由BNPB統一採買。蒙納多表示，「自然災害造成的傷害比戰爭還可怕，印尼必須為災難做好準備，這項議題非常緊急」。

ET快訊
毒蛋再現！彰化「順弘牧場」雞蛋驗出芬普尼　4.6萬斤恐遭吃下
東區「180萬月租」逼光店家！房東反悔求回來…頂呱呱回應了
趴引擎蓋求妻團圓！綠帽夫「8km赴黃泉」　父淚轟媳：孩子都不
又3降血壓藥用到「致癌原料」！123.7萬顆緊急回收

關鍵字：印尼,天災,海嘯,地震,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

重啟耗資2510億！日本玄海核電廠忍痛廢爐　福島核災後已11座

福島核災清理新進度！日派機器人探核燃料硬度　2021年開始清除

上將梨穗農損近3百萬　農委會現金救助

直升機取水救！信義鄉森林火　消防弟兄「45度陡坡」打火47小時累癱

退休族領了勞保又回職場　投職災保險有4大好處費用全由雇主負擔

屬蛇的你要注意了！謝沅瑾解析「豬年恐有血光之災3大生肖」

特／全球10大必看「東京新景點」！跟著易烊千璽玩　網美照拍到手軟

印尼海嘯「僅1公尺高」竟有1065人死傷　他曝2點關鍵原因釀禍

土耳其選後全國售低價蔬菜　艾爾段：打擊食品恐怖主義

每天開超跑+到私人島嶼度假　老闆一年給300萬太夢幻

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影

「不要九二共識又不敢台獨」 韓怒嗆小英：妳到底要什麼

任容萱不捨超帥獸醫失控哭了　哽咽：我很害怕分離

歐陽娜娜「手臂溢肉」挨譙　陳冠希火大嗆酸民：Bitch！

林俊傑終於唱回台北！ 「想讓大家見證一次我最好的狀態」

土耳其選後全國售低價蔬菜　艾爾段：打擊食品恐怖主義

每天開超跑+到私人島嶼度假　老闆一年給300萬太夢幻

印尼地震海嘯奪萬條人命　政府砸154億買災害偵測設備

韓國KBS氣象預報搞烏龍 女主播從頭到尾霧煞煞！

情人節巧克力日本爆反彈 逾半數媽媽盼女兒別過情人節

攝氏零下32度 蛋液成冰柱托住蛋殼 有如幽浮降落！

越南版爺孫戀！28歲妹嫁80歲老翁被看衰　12年後現況曝光

焦慮症7歲童遭狂毆「叉子捅背」　導師桌上留絕望字條：上帝，請帶我走

巴黎地鐵傳潑酸攻擊！被害男「臉、雙手嚴重燒傷」命危　嫌在逃

地球綠意盎然！植被新增1個亞馬遜雨林大...全都歸功中國大陸、印度

情人節自己吃飯還遭打劫！　喵賊手摸菜幫調味好溫「腥」

南山人壽產物1月新契約保費201億　自結獲利2.6億

斯容胸前藏「男神名字」　放送3啾咪告白羞爆：好噁爛！

毛孩是家人不是垃圾　應一輩子不離不棄！

最強行銷！一次操21機「70歲寶可夢阿伯」幫華碩站台　騎神車驚喜現身

毒蛋再現！彰化「順弘牧場」雞蛋驗出芬普尼　4.6萬斤恐遭吃下肚

2019台灣燈會大鵬灣試營運　民眾驚艷

泰民要去哪？直播還沒結束⋯他跳出隊伍　下秒被抓包偷溜

每到夜間鏈鋸聲四起　林、警埋伏逮山老鼠查獲3噸重台灣欅

立院變小巨蛋！Freddy嘶吼腔重現　蘇嘉全「民謠裝」登場還拉高音

斯容公開20年前「原裝照」　 吳宗憲轉頭警告Sandy：妳動試試看

國際熱門新聞

贅肉垂地！正妹遭性侵暴肥30..

印度男私刑老鼠　綁瓶狠揍10下

「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸　居..

嫩妹嫁80歲老翁被看衰　現況曝..

川普將宣布「邊境進入緊急狀態」

疑買到生病動物求退費　她竟暴走..

3.4萬英呎高空遇亂流！機身「..

火星驚見黑房子！外星人秘密基地..

即／亞馬遜震撼彈！放棄紐約第二..

巴西媽剖腹產「氣泡男孩」全程錄..

「徒手殺掉美洲獅」肉搏過程公開

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

-27℃雪地中打蛋　網讚：藝術..

穿防彈背心要朋友射他　慘一發擊..

更多熱門

相關新聞

嫩妹嫁80歲老翁被看衰　現況曝光

越南版「爺孫戀」！一名高齡80歲的老翁特朗（Nguyen Huu Trong）在2006年遇上年僅28歲的女子索安（Dinh Thi Thoan），2人一拍即合，交往沒多久就在禮堂對彼此許下終生，在當時引起了一陣熱議，不少網友都看衰2人「只是一時被沖昏頭」、「撐不了多久的」。如今12年過去，越媒也公開了這對忘年夫妻的最新近況。

「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸　居民超害怕災難發生

美泰叢林聯合軍演　吞蠍喝蛇血

身高滿1.5米才能入學　越南師大招生規定惹議

柬寨反對黨前主席煽火「隨時可能反華」

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

月租漲100萬逼走頂呱呱　房東悔了

孫生錄影遲到「0道歉還搞笑」被罵爆

熊熊PO勾手照　張立東「認了」！

阿嬤養5天！孫女體重狂飆1.2kg雙下巴萌爆

台女結帳「往後退一步」洋男友滿臉問號

球球神秘男友曝光！32G奶緊抱猛親

侯昌明慟失智父解脫「我說不要救他」

館長天價簽約金額曝光！「多到能買透天厝」

屋主自縊！女房仲徒手解奪命繩…3月後走了

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

小資女查帳戶　驚存款破8位數

Nina老公是《大學生》曾小新！

24歲與75歲英國戀人　他們步禮堂了

小模西門町Free Hug　上空全放送

李坤城愛了她6年！告白小41歲女友…網服了

更多

最夯影音

更多

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面