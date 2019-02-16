「叫下跪不聽」嬤被打破頭、斷腿　兇嫌到案喊：我有思覺失調症

記者趙蔡州／綜合報導

台南仁德區成功里16日上午發生一起暴力傷人事件！當時一名80歲余姓阿嬤在活動中心內休息時，無故遭一名59歲伊姓男子持報夾痛打，還被要求必須下跪求饒，最後送醫頭部縫6針、腳骨斷裂。伊男落網後供稱沒有打人原因，只說「叫她跪下不聽，就打」後來更直言說，「我有思覺失調症，看不清楚。」

根據了解，暴力事件發生在16日上午8點左右，當時余嬤參加里鄰網球、元極舞運動後，走入活動中心內坐著休息，接著伊男走進來先是一直盯著余嬤，下一秒就拿起報夾開始攻擊，誇張的是雙方之前根本就沒有交談、沒有發生衝突，余嬤就這樣無故被打到頭破血流縫6針、腳骨斷裂，還被要求下跪。

▲兇嫌到案後自述患有思覺失調症。（圖／記者林悅翻攝）

警方獲報後立刻趕赴現場，當時伊男正準備要離開逃跑，員警上前要逮捕他時，他還不斷反抗、拒絕配合，員警後來用了2次辣椒水，才將伊男強制壓制逮捕，帶回派出所偵訊。伊男落網後情緒穩定，偵訊時自述會打余嬤沒有原因，只說「我叫她下跪，不聽就打了。」因此犯案動機仍待進一步訊問。

警方初步調查，受害余嬤根本不認識伊嫌，莫名打到頭破血流相當無辜，伊男16日下午移送時面對媒體詢問打人原因，還胡扯台灣人的祖先是中國來的，還自述患有思覺失調症，他什麼都看不清楚，但卻拿不出相關就醫證明，聽見余嬤被他打到開刀住院，他才說「對，不可以打人，我想跟阿嬤說道歉…。」

▲80歲余婦被伊男持報夾猛打、腳踹打癱倒地、下跪後仍不罷手，行徑十分惡劣。（圖／記者林悅翻攝）

警方調閱監視器發現，余婦被攻擊後有起身閃躲，但伊男不斷持報夾攻擊痛打，打到余嬤軟腳下跪後仍不罷休，暴力手段相當兇殘可怕，好像雙方有深仇大恨一樣。余婦兒子痛心說，自己不敢看監視畫面，怕看到媽媽被打的畫面會情緒崩潰，認為政府應該有所作為，附近居民及網友們也都相當氣憤，希望警方嚴辦。

對此，台南警方表示，伊男無故痛打8旬老人家，還要阿嬤跪地求饒，畫面讓員警們看了都相當氣憤，直言一定會追究查辦到底，伊男訊後也被依殺人未遂罪嫌移送，並交由衛生局評估是否需強制就醫。台南市長黃偉哲獲悉此事非常憤概，指示歸仁分局警方緝兇嚴懲，並加強維護社會安寧秩序。