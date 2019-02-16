深夜國道掉落「血滴子」　害慘多車爆胎險奪人命

▲15日深夜，國道1號員林西螺路段，多輛車輾過疑似金屬片，爆胎車損。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者唐詠絮／彰化報導

15日深夜 11時30分許，國道一號南下約226公里處，員林到西螺路段，國道三隊員林分隊陸續接獲多輛車輾壓過一塊白色掉落的金屬鐵片，造成爆胎、車體受損等情況通報，其中有受害車主還PO網臉書要尋求目行車紀錄器，希望那個掉落物的失主，能夠出來好好面對吧。

▲原po15日深夜，行經國道1號員林西螺路段，輾過疑似金屬片，排氣管破裂。

國道三隊員林分隊指出，在15日晚間11時30分陸續接獲通報，於夜色昏暗，且行經往來車輛眾多，目前已經掌握到5名車輛受損車主報案，掉落物是一塊金屬鐵片，至於是由該掉落物是那部車掉落，仍在追查中。

▲國道3隊警方找到狀似血滴子的金屬片元凶。（圖／記者唐詠絮翻攝）

原po將行車紀錄器畫面上傳《報怨公社》上指出，「國一南下員林到西螺段226，概估大約10台車中標，有些車爆胎，有些車保桿爆，我的外觀看不出有傷，但是破排氣管」，原po接著說，「你讓大家無法好好返鄉，希望那個掉落物的失主，能夠出來好好面對吧。」

網友說，「在國道掉東西得人真的很該死」、「這不好揪出」、「全部車子人員平安」，「太衰了吧，一定要求償」，甚至有網友說「還好車速不快，要不然後果不堪設想」。

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