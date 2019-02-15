有了「它」阿嬤連續3年抱金孫　小偷不識貨竟當垃圾丟圳溝

▲蓮蕉花民間俗稱的生子花，圖與本文無關。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）



記者唐詠絮／彰化報導

彰化田中一名廖姓婦人為了求添男孫，在家門口種有一對被民間視為「求子花」的紅、白蓮蕉花，果然連續3年抱得金孫，未料在大年初一遭「採花賊」採走，廖婦憤而報警。警方追查為62歲王女所為，但王女表示，發現紅、白蓮蕉花上有蟲，當做垃圾丟八堡圳，廖婦聽了感到心裡非常難過。

▲彰化田中鎮婦人家中生子之花被小偷當垃圾丟圳溝。

廖婦向警方說，該對蓮蕉種植家門口電線桿旁，今年暖冬花在春節前綻放，非非常漂亮，一旁還有木瓜苗也被偷走，警方到場已找不到花，偵訊後將王女依竊盜罪嫌函送。

▲彰化田中鎮婦人家中生子之花被小偷當垃圾丟圳溝。

據了解，8年前廖婦的兒子媳婦結婚後1年多都不見有懷孕，後來媳婦到南投某間廟宇求子，神明降駕乩身指示要種紅、白蓮蕉就能得子，回彰化後找好久都遍尋不著此花蹤跡，到最後還是從虎尾某戶人家分盆移植回田中鎮住處栽種，種下不久後，連得3子，有很多鄰居聽聞求子秘方，廖婦都慷慨贈予，對王女都不問一聲就拿走還丟掉，讓人非常氣憤。

▲警方循線追查為王女所為。

據花店老闆說，蓮蕉又稱「美人蕉」，有傳宗接代含意，民間習俗嫁娶時嫁妝上經常會附上一盆蓮蕉花，代表多子多孫多福氣，一盆約百元，常年開花，好看好照料的植物。

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