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榕馬會談關注新四通　陳雪生：期盼中央考量民生民意

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▲第五次榕馬會談在福州舉行　劉增應：朝「新四通」方向努力。（圖／翻攝中新網,海峽衛視）

▲陳雪生出席榕馬會談。（圖／翻攝海峽衛視

記者蔡紹堅／綜合報導

榕馬會談15日於福州登場，連江縣長劉增應、立委陳雪生、議長張永江都參加了會談。會談上最受關注的議題就屬「新四通」，立委陳雪生表示，四通關乎馬祖的民生發展，但實現上受限政治問題，希望中央能考慮民生發展，顧及民意需求。

陳雪生在會談中間接受媒體採訪，介紹馬祖通水、通電、通氣、通橋的情況。通水方面，他指出，馬祖的地形多山，與金門平地為主的情況不同，汲水相對容易，有一座儲量30萬噸的水庫，再加上兩座生產力2000噸、500噸的海水淡化廠，水資源目前是足夠的，但若考量到日後觀光人流的成長，水資源就可能不足。

▼劉增應與福州市副市長杭東。（圖／中新網）

▲第五次榕馬會談在福州舉行　劉增應：朝「新四通」方向努力。（圖／翻攝中新網,海峽衛視）

通電方面，陳雪生提到，他擔任馬祖縣長期間，曾花費52億元建設新的電廠，裡面有六個發電機組，可保馬祖30年不缺電，但同樣得考量到觀光需求，若馬祖的旅遊人次到達50萬人次，就可能面臨缺電。

通氣方面，陳雪生認為，馬祖有四鄉五島，人口不多，居民分布又相當分散，雖然天然瓦斯很方便，但執行起來有困難。

通橋方面，陳雪生表示，馬祖的南北竿跨海大橋已在籌建中，規劃3.2公里長，經費124億元新台幣，建成後將帶動馬祖的發展，希望能借助港珠澳大橋、平潭公鐵兩用大橋的技術及經驗。

陳雪生認為，馬祖與福建天然親近，沒有認同問題，四通對馬祖民生、經濟發展有助益，但受限於政治問題，期望中央能考慮民生發展，顧及民意需求。

▲第五次榕馬會談在福州舉行　劉增應：朝「新四通」方向努力。（圖／翻攝中新網,海峽衛視）

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