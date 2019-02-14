華聞快遞／北京擬提前實施國六排放標準

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京擬提前實施國六排放標準

北京市生態環境局日前發布《關於北京市實施第六階段機動車排放標準的通告（徵求意見稿）》，根據該通告，全市將提前實施第六階段機動車排放標準。自2019年7月起，凡是在北京市銷售和登記註冊的重型燃氣車以及公交和環衛行業重型柴油車須滿足國六b階段標準要求。（新華社）

《湖北》陸首個5G智慧高速公路項目落地湖北

中國移動湖北公司透露，隨著中國首個5G智慧高速公路項目落地湖北，目前正規劃選擇該省境內高速路段進行前期的5G基站選址建設，同步進行智能收費測試。除此之外，5G智慧高速無人駕駛也進入申請測試階段。（中新社）

《北京》13部門攜手保健市場整治百日行動 已挽回經濟損失2321.8萬人民幣

大陸全國市場監管、工信等13部門日前展開保健市場整治百日行動，針對重點行業領域、重點領域進行督查，其中檢查3.2萬個社區、公園、廣場等人員密集場所，檢查4萬個賓館、酒店等重點場所，檢查8.9萬個保健類店鋪，檢查2.5萬個旅遊景區、農村場鎮、農村集市、城鄉接合部等重點區域，截至1月底共挽回經濟損失2321.8萬人民幣。（中新社）

《山東》山東兩副省級城市青島、濟南 均設立民營經濟發展局

山東省濟南市級機構改革動員大會日前召開，安排部署市級機構改革工作。上述市級機構改革方案顯示，機構改革共設置黨政機構54個，其中黨委機構15個、政府工作部門39個。值得留意的是，山東省下轄的另一個副省級城市青島也設有民營經濟發展局。（中新社）

▼濟南市。（圖／CFP）

《北京》陸職業教育改革方案出台 2020年建設50所高水平高等職業學校

大陸國務院印發《國家職業教育改革實施方案》，提出到了2022年，職業院校教學條件基本達標，一大批普通本科高等學校向應用型轉變，建設50所高水平高等職業學校和150個骨干專業（群）。（人民網）

《山西》中央專項彩票公益金助力困境青少年成長

中央專項彩票公益金支持「助力計劃」山西省困境青少年服務項目，重點針對貧困縣、城鄉接合部中小學、中職學校以及農村留守兒童、進城務工子女、單親及服刑人員子女等困境青少年相對集中的學校，為困境青少年提供文化學習等各類服務，幫助青少年解決生活難題，引導其健康生活。（新華社）

《江蘇》崑山市強化營商環境 23條優化營商環境新政上路

江蘇省崑山市發布《崑山市優化營商環境白皮書》，制定23條政策和10項配套措施，聚焦辦理施工許可、開辦登記、納稅、獲得電力等環節，為企業構建國際化、法治化、便利化的一流營商環境。（中新社）

《北京》陸文化產業2018年營收8.9兆人民幣 同比增長8.2%

大陸國家統計局透露，針對全國規模以上文化及相關產業6萬家企業的調查顯示，2018年上述企業實現營業收入達8.9兆元人民幣（大約40兆新台幣），比去年增長8.2%。（中新社）

▼2018年南京江蘇文化產業人才專場招聘會。（圖／CFP）