搶拍「鹿耳門聖母廟」煙火！膠帶綁腳架卡位秀下限　網怒：水準低劣

記者趙蔡州／綜合報導

台南市正統鹿耳門聖母廟16日高空煙火秀正式登場，這一項活動每年都會吸引許多民眾及攝影愛好者朝聖，不過現在卻傳出有攝影愛好者為了搶拍美景，早早就拿膠帶在橋邊的護欄綑綁腳架卡位，消息曝光後讓許多人痛斥沒有公德心，還有人說：「還用牛皮膠帶，如果橋面的白漆脫落，這些人要賠償嗎？」

台南鹿耳門聖母廟每年春節後都會施放高空煙火秀，今年更是有12門炸蜂炮及兩梯次的高空煙火，光是看最新釋出的煙火模擬片段，一層一層火焰在黑夜中照亮天空，煙火就像瀑布一樣整排流下來，火樹銀花讓許多人看了非常期待，不過現在卻有人發現，怎麼有攝影愛好者，竟拿膠帶把腳架綁在橋邊粗暴卡位。

照片中可以看見，白色的橋邊護欄至少被捆上了20多個腳架，不只廟方嘆說「這要拆很麻煩。」還有網友在臉書PO文怒說：「台灣最美的風景？活動16日才開始，直接把腳架捆著人就走了，要卡位人也要在現場啊！」、「有沒有公德心，而且還用牛皮膠帶，如果廟方橋面的白漆脫落，這些攝影人要賠償嗎？」

▲搶拍「鹿耳門聖母廟」煙火，有民眾拿膠帶在橋邊綁腳架卡位，讓網友怒斥行徑太誇張了。（圖／翻攝自爆料公社）

除了用牛皮膠帶，還有一般寬膠帶或紅繩綑綁，文章曝光後引發底下網友一片罵聲，還有人說這就是人肉佔位的概念水準太低了。對此，佔位的攝影愛好者也出面緩頰說，他們搶佔的這個位子也是有派人流輪看守，並且解釋說這裡除了拍攝煙火的角度很好，加上有橋有水還可以拍出倒影，所以他們才會搶這個位置。

鹿耳門聖母廟高空煙火秀舉辦至今已超過30年，每一年都會吸引數十萬民眾觀看，加上廟方說今年的煙火不同以往更加盛大，因此也讓許多攝影愛好者搶先來等待，對於這樣的卡位方法，廟方也說很無奈，會持續柔性勸導，腳架卡位的場面也引發網友議論。