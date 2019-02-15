東區「180萬月租」逼光店家！房東反悔求回來…頂呱呱回應了

▲東區知名地標頂呱呱因房價太高而離開原店面。（圖／ETtoday新聞雲資料趙）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台北市東區的超高租金不斷逼走商家，導致沒有任何廠商願意租店面而降價。7、8年級生的回憶「頂呱呱」更是如此，因店租翻倍而轉離，如今房東有意降價，頂呱呱是否會再回到原來的位置，業者也做出回應了。

東區知名地標之稱的頂呱呱忠孝店，1983年在東區開店後，為附近百貨帶來的大量人流創造了一個休憩地點，也使其成為東區的知名景點，但2013年時也是不堪租金調漲才搬離。

當時房東一口氣將兩層樓的店面由原本月租80萬元到100萬元的費用，直接調到180萬元，不得已只得棄守黃金店面搬到東區茶街，經歷兩次搬遷才又回到舊店址隔壁重新開幕。

事後，房東將店面以月租170萬元，輾轉租給瑞士名錶品牌「Swatch」，但店家也因東區逐漸落寞、人潮不再導致的業績下滑，租4年後決定退場，讓黃金店面成為短期特賣會或是快閃店，使得房東有意將租金降至100萬元也不願停留。

據《蘋果日報》報導，針對房東反悔降價後，是否有意回歸經典位置，頂呱呱表示，現在談這些都還太早，事情需要通盤評估後再做決定。

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



此外，台北市長柯文哲13日也針對東區落寞、大批品牌出走的現象表示，高房租比高房價對產業殺傷力更大，畢竟房價高的時候可以選擇住到靠近郊區的地方，多花一點通勤時間，但要開店在市中心，高房租相當於在一開始就幹掉所有年輕人的新創產業。

台北市商業處表示，最快會在3、4月舉辦產官學界的「台北市商圈發展論壇」，研擬課徵空屋稅與提高稅率，目前初步是依據稅捐處「空置房屋」的房屋稅項目著手討論，希望能改善高房租的情況。而這項舉動也被外界視為是打擊「貪婪房東」的一大步。