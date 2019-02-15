滴滴「裁員2000人、招聘2500人」　讓安全和效率成代言詞

▲滴滴出行。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

滴滴CEO程維15日宣布，2019年會聚焦當前最重要的出行主業，因此將對非主業進行「關停並轉」，對業務重組帶來的重疊工作職位和績效不達標的員工進行裁減，整體裁員比例達全員的15 %，涉及2000人左右。

根據《觀察者網》報導，在進行「關停並轉」程序的同時，滴滴也會著重在安全技術、產品和線下司機管理及國際化等重點領域上加強投入，將會招聘2500人，2019年年底員工總人數預估為13000人，和2018年持平。

程維表示，面臨複雜不可預知的出行環境，滴滴今天在安全方面的水平還遠遠不夠，作為行業代表滴滴必須竭盡所能肩負使命，讓網約車出行更加安全，讓「安全和效率」成為滴滴國際化拓展的關鍵詞。

針對裁員2000人又同時招聘2500人的狀況，滴滴內部人士透露，因為滴滴受到巨大的安全壓力和政策合規壓力，不得不調整轉型，全力投入安全和合規。人員結構和人才能力上需要做相應的轉身和調整。

先前更有媒體爆出，滴滴出行2018年持續虧損，補貼司機的費用達113億元人民幣（以下同），全年虧損總額達109億元。在去年發生順風車事件後，滴滴曾表示不再以增長為目標，安全第一。

目前各地網約車政策的落地和執行也越來越嚴格，很多司機選擇觀望或離開，滴滴不得不持續投入補貼以維持供給。春節期間打車難的問題尤其明顯，滴滴昨天公佈的數據顯示，從小年到正月初六，全國平均打車成功率維持在60%左右，也就是說，每10次打車就有4次打不到。