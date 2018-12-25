滴滴司機爽約　女大生錯過最後一場研究所考試：白努力一年

▲滴滴司機爽約，讓女大生錯過最後一場考試。（圖／廣州交通）

大陸中心／綜合報導

楊姓女大生是成都理工大學大四的學生，已經考了第二次研究所入學考試，她住的飯店距離考場不過20分鐘路程而已，卻因為滴滴（大陸的叫車平台）司機爽約，讓她錯過了最後一場考試，「我連進考場的機會都沒有，為了備戰考研我吃了整整一年的外賣」。目前滴滴出行和司機賠禮道歉並賠償了楊姓女大生180元人民幣（約新台幣804元）的考試報名費，雙方達成和解。

據《成都商報》報導，楊姓女大生表示，這次的考場是在四川省的攀枝花學院，「我住的那個地方比較偏僻，很難攔到出租車，所以整場考試我都是打滴滴出行」，第一場考試叫滴滴計程車時，她7點叫車，車50分後才到，正因如此她在最後一場考試提前預約了車。

楊姓女大生指出，下午2點鐘的考試，飯店到考場也就最多28分鐘的路程，計程車一定有足夠的時間，所以她就預約了1點10分的車，等了許久也沒見車來，1點28分她就打給司機說了「自己要趕考場，時間緊迫」，司機也要她等並回應「一會就到」。

楊姓女大生說，「但31分時司機卻打電話過來說，來不了，請楊小姐取消訂單」，「時間那麼緊迫，突然告訴你來不了」，楊小姐也沒時間跟司機再多做糾纏，站在路邊一面攔計程車一面取消訂單重新叫車。

然而，第二位滴滴司機距離楊姓女大生有4公里的路程，楊姓女大生看了錶「1點38分」，跟司機說明後以最快的速度趕往考場，2點05分，她抵達了考場東邊大門。

考試位置在南門，而楊姓女大生下車的位置卻是在東門，「我下車後飛奔趕往考點」，考點在6樓，最後她終於到了教室門外，但時間卻已是2點18分，據考場規則，遲到15分鐘後就無法進入考場。

「一年的努力白費！」楊姓女大生完全崩潰，在考場外坐了3個小時，「這一年為了備戰考研，每一天早8點起來複習，凌晨1、2點才睡，為了節省時間都吃外賣」，沒想到卻因為司機的爽約，努力都付諸流水。

最後，滴滴出行回應，已轉達了司機的歉意，司機也願意賠償乘客的考試報名費180元，會再通過支付寶方式轉給乘客。