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大陸「滴滴出行」登陸台灣不到1年　叫車服務月初已經喊停

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▲利用滴滴拼車卻遇上無證司機。▼（圖／廣州交通）

▲大陸滴滴打車登陸台灣不到1年，12月初已暫停叫車服務。（圖／廣州交通）

記者賴文萱／台北報導

大陸叫車業者「滴滴出行」今年初登台，搶攻台灣的叫車服務市場，更在2月時推出「滴滴順風車」服務，號稱讓自用車載客共乘，但公路總局認定涉有白牌車違法營利行為開罰4.3億，滴滴出行提出訴願，並關閉順風車服務。不過，12月初滴滴計程車服務也喊停，APP系統已無法叫車，預計等月底訴願結果出爐後，再決定下一步。

滴滴出行今年初來台後，先推出了「滴滴計程車」服務，隨後在2月又推出了「順風車」服務，顧名思義就是號召自用車載客共乘，使乘客和相同目的的車主共乘省錢，每趟收費是計程車的5折到6折左右。只是服務上線後監理所經常接到檢舉，公路總局認定費用已經超過正常油資分攤，涉白牌車違法營利行為，開出19件舉發單，累計罰鍰達4億3100萬元。

▲▼滴滴出行APP。（圖／翻攝自APP）

▲滴滴出行APP，12月初悄悄暫停服務，僅顯示「目前所在區域服務調整中，敬請見諒」。（圖／翻攝自滴滴出行APP）

公路總局交管組組長劉育麟表示，滴滴出行的順風車因為涉及白牌車違法營利，不合規定，公路總局因此開罰，該公司也很早就已下架服務，但滴滴出行對此有提出訴願，目前還在等法院判決結果，若最後判決公路總局輸了，公路總局一定會再提出上訴。

滴滴出行的叫車APP現在已暫停服務，打開APP時僅顯示「目前所在區域服務調整中，敬請見諒」，對此，滴滴出行台灣代理商樂迪科技委託的公關公司指出，APP約在12月初就先暫停相關服務，主要因為之前有些代理進來台灣的產品，在台灣推行比較困難。所以針對後續APP使用、營運內容，還需要時間進行調整跟維修，後續才有辦法繼續維運。

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關鍵字：滴滴出行,滴滴計程車,公路總局

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