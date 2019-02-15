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土耳其選後全國售低價蔬菜　艾爾段：打擊食品恐怖主義

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▲▼土耳其政府建立自己的市場，出售低價蔬菜以制裁哄抬價格的批發商。（圖／路透）

▲土耳其政府建立自己的市場，出售低價蔬菜以制裁哄抬價格的批發商。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

土耳其總統艾爾段13日宣布，在3月地方選舉後，將擴大政府以低廉價格出售蔬菜的計劃至全國各地，包括伊斯坦堡及安卡拉。此舉引發土耳其經濟學家的擔憂，計算政府的成本，這項政策根本無法長期延續，同時政府對於市場的干預，恐造成當局與零售商的競爭不公平。

根據《路透社》報導，雖然食品價格上漲主要起因於惡劣的氣候、運輸與勞動力成本上升，但艾爾段指責零售商藉此提高價格，稱這個現象為「食品恐怖主義」，並藉由成立自己的市場低價出售蔬菜進行制裁，「如果一切順利，我們將給予這些經濟殺手（economic hitmen） 一次強力的打擊。」

依照土耳其政府的計畫，當局的蔬菜出售價格約為統計機構上個月所記錄的一半（當時食品價格漲幅達31%），每人每種食品最多只能購買3公斤。

▲▼土耳其政府建立自己的市場，出售低價蔬菜以制裁哄抬價格的批發商。（圖／路透）

▲批發商向當局出售每公斤3.8里拉的西紅柿，市政府的攤位則以3里拉（約新台幣18元）販售給居民。（圖／路透）

參考店面與網站公告，幾間當地知名連鎖店的定價和政府攤位價格相符，如果價格持續降低，可能有助於抑制2月的食品通膨率水平，食品通膨率根據主要零售商售價計算。食品佔土耳其通膨率主要貨物的四分之一，1月份的通膨率則大於20%。

高級市場經濟學家Inan Demir表示，「我認為這是一項止損措施，在地方選舉前實施，以避免食品價格上漲所引起的反彈影響政府選情。

土耳其貨幣里拉去年兌美元匯率貶值3成，生活開銷上漲與里拉危機是3月31日的地方選舉的重大議題。

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關鍵字：土耳其,艾爾段,食品恐怖主義,經濟殺手,低價蔬菜,InanDemir

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