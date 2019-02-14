藍色塑膠袋男童遭塔利班追殺　向梅西求援：想離開阿富汗踢球

▲穆塔札穿著藍白塑膠袋製成的梅西球衣踢球，成名後收到來自偶像贈送的阿根廷及巴塞隆納足球俱樂部球衣。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

阿根廷足球明星梅西（Lionel Messi）全球粉絲破億，阿富汗小男孩穆塔札.阿瑪迪（Murtaza Ahmadi）2016年因穿著藍白塑膠袋製成的梅西球衣而成名，更得到與本人見面的機會，但成名之後男孩一家卻成為塔利班組織的目標，也有人認為他們從梅西手上得到一大筆錢，因此被迫舉家遷移。

根據CNN報導，因穆塔札崇拜阿根廷球王梅西，哥哥便利用條紋塑膠袋縫補成「梅西球衣」，讓弟弟穿著踢球，因此在網路上一夕爆紅，還「美夢成真」收到梅西親筆簽名的10號球衣，並在同年12月14日與梅西一同踏上球場，然而圓夢的代價卻非常沉重。

▲穆塔札和巴塞隆納足球俱樂部（Fubol Club Barcelona）一起踏上球場，並與梅西有很多接觸。

阿瑪迪一家因受到塔利班（Taliban）組織的襲擊被迫遷離家園，落腳在喀布爾（Kabul）的一間簡陋的租屋，母親莎菲卡（Shafiqa）表示，穆塔札不但受塔利班所威脅，還有一些組織認為他們從梅西手上得到一大筆錢，「如果穆塔札沒有成名就好了，現在我們無論在家鄉還是喀布爾都處在危險之中。」

穆塔札在喀布爾只能在公寓樓中踢足球，夢想因為境遇而受限，「在家鄉時我不能穿上梅西球衣，因為我怕有人會傷害我。我想要離開這個國家，因為這裡有爭鬥，我想成為像梅西一樣的足球員並和他一起踢球。」

為了能夠得到幫助，莎菲卡也透過媒體呼籲，「我希望梅西能夠幫助穆塔札，幫助我們離開阿富汗，讓穆塔札擁有更美好的未來。」