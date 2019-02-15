中美經貿談判Day1結束！　現場傳笑聲「3點跡象」曝光

▲中美貿易談判14日北京登場，外界十分關注會談消息。左為萊特海澤，右為劉鶴。（圖／路透）

記者朱世凱／綜合報導

中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴14、15日與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）展開中美高級別磋商。時間來到第二天，外界都相當關注談判情況，據悉，會場上不時有笑聲傳出。白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，「談判現場氣氛良好，是個積極跡象。」

微信公眾號《陶然筆記》指出，雖然庫德洛尚未透露「會不會推遲談判期限」的決定，但是按照他的說法，中方可能採取「對等的外交禮儀」，使現場氣氛維持融洽；再者，會場傳出笑聲也可證明對談過程和諧，據說雙方工作團隊晚上還「加班」磋商，意味「協議內容有得談」，才會延長時間。

▼中美談判現場氣氛良好，透露積極訊號。（圖／路透社）

最後，關於談判的具體消息遲遲沒有發布，也表示這次「閉門磋商」不到結束是不會正式對外公布，這足以說明雙方都投入相當大的心力在討論，唯有如此才可能得到彼此都滿意的結果。

中新社曾報導，雖然此次是貿易戰的停戰談判，卻也體現中方對談判對手的尊重，向外界釋出談判不需針鋒相對的理念；另外，就連對外公布的合影也都顧及細節，可見中方對談判議題做好十足的準備，過程絕不草率帶過。

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