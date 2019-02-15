5.5m「地震魚」狂現蹤太平洋兩岸！　「災難前兆」讓居民心慌慌

▲環太平樣海岸近日發現許多地震魚的蹤跡，被認為是災難發生的前兆。（圖／翻攝自Instagram／uozuaquarium_official）

國際中心／綜合報導

南美洲國家祕魯一處名為Máncora的衝浪場所，在日前發現了一條長5.5公尺、被認為有「災難預測」能力的魚類，這條魚原名「皇帶魚（Oarfish）」又被稱為「地震魚」；據悉，只要這條魚出現之後，該區域就很有可能會發生地震，而近日太平洋兩岸突然頻繁出現地震魚，也讓住在火環帶地區的居民們，對海嘯跟地震的恐懼之情逐漸升高。

▼在祕魯發現的地震魚。（圖／翻攝自Facebook／Chiclayo al Minuto）

根據外媒報導，日本2011年發生的福島地震和大海嘯，造成超過2萬人死亡的慘劇，不過就在災難發生之前，該區域曾出現「地震魚」。「地震魚」最長可以長到36英尺（約10.69公尺），通常生活在深海裡，很少在地表附近現身，而牠們會在地震前出現的傳言是源自於日本神話，與巨大的鯰魚（Namazu）的故事有關，據稱巨型鯰魚生活在日本島嶼下方，只要掃動尾巴就會引起地震。

一些研究人員表示，當與斷層有關的構造活動發生微小電磁變化時，「地震魚」會進入較淺的水域；不過大多數的專家則稱，魚跟地震之間沒有相關性，並指出就算是在沒有地震的情況下，魚還是一樣會出現。

報導中指出，太平洋兩岸從今年年初開始，突然頻繁發現常到5.5公尺的「地震魚」，先是在日本中部西海岸的富山灣發現6隻，沖繩隨後也捕獲到2隻，其他還有3隻在日本全國各地北抓到；此外，韓國東北部海域也發現地震魚的蹤跡。