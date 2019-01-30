直擊建國花市開運小撇步！　台灣Pay即掃即付超便利

▲使用台灣Pay來付款，替父母挑選過年的開運花卉！（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者張凱喨；圖／記者張凱喨攝）

▲只要一機在手，使用台灣Pay即掃即付款超便利。

記者李彥慧／採訪報導

農曆新年要到了，大家都想要有個好運年，會買許多招貼開運的花卉擺在家裡，今天ETtoday記者與網紅亞莎來到建國花市，除了直擊有那些開運植物和小撇步，亞莎還要挑戰用手機不帶錢包，利用台灣Pay來付款，替父母挑選一些過年的開運花卉，讓她超級興奮。

▲▼ETtoday記者與網紅亞莎來到建國花市，直擊有那些開運植物和小撇步。

亞莎分享，她平常都會擺一些開運的花卉或盆栽，像過年的時候爸爸媽媽一定會在家裡擺一些銀柳，一顆一顆就代表招財的意思，她們家也有種金桔代表大吉大利。建國花市的老闆表示，開運的植物有蝴蝶蘭，因為蘭花本身花期長，代表它的發財就會長，過年的時候很多人都會擺一些蝴蝶蘭放在家裡，顏色則選擇紫紅色，因為紅得發紫！

▲▼只要掃描店家的台灣Pay QR Code，就能成功付費，相當便利。

最後亞莎已經挑選好要買的東西，她拿起手機開心的說，只要打開手機裡的台灣Pay，點進去之後再綁定金融卡，就會有一個掃碼支付，只要掃描店家的台灣Pay QR Code，就可以成功付款，實在太方便了。

店家老闆也表示，愈來愈多人使用台灣Pay來付款，客人都很願意買，顧客覺得不用拿現金十分便利，就提高購買的意願。最後亞莎提到，台灣Pay過年期間官網還有很多活動，呼籲大家趕快去下載還可以搶紅包，「愈Pay愈有錢好禮獎不完」！

另外，建國花市現正舉辦「日本松江大根島牡丹花展」至1/31，牡丹花販售至2/4，也請民眾把握難得機會唷！

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