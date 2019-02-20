2個公主結婚！穿婚紗經過公園　男孩天真提問..媽媽回答惹哭親友

▲兩名公主結婚讓親友相當感動。（圖／翻攝自Bea Webster-Mockett臉書下同）

國際中心／綜合報導

即便這世界上大家都為不同的感情爭取權益，但比起冰冷的法律，終究也比不過一句發自內心的祝福，國外一對女同志戀人2017年互許終身大事，日前慶祝2周年結婚紀念日，特別公開了結婚當天一名小男孩跟兩人說的一句「最單純美好的話」，讓上萬網友感到相當感動。

根據英國《鏡報》報導，碧兒(Bea Webster)和艾瑪(Emma Webster-Mockett)兩人是一對同性伴侶，更決定踏上婚姻之路照顧彼此，最近迎來2周年結婚紀念日的她們，特別在社群網站上分享自己舉辦婚禮儀式當天，準備到公園拍照的時候，遇見了一個可愛的小男孩。而這名小男孩也一路看著兩人，並且轉頭跟自己的媽媽說「她們好像公主！」男孩更繼續問：「你們其中一人結婚了嗎？」

▲被小男孩感動的公主們。

原本以為氣氛會有些尷尬，但碧兒跟艾瑪卻回答，「我們嫁給了彼此」而小男孩感到相當驚訝，於是轉頭看向自己的母親，而男孩母親也回答：「對，兩個公主可以結婚呀！」小男孩在聽完母親的話後，轉頭開心的看著眼前幸福的公主們，而碧兒和艾瑪內心也相當感動，艾瑪表示，「我原本有點擔心公開我們拍攝的結婚照片，但沒想到大家都祝賀我們，還告訴我們看起來有多美，我永遠都不會忘記這一刻。」

而兩人跟小男孩的互動都被攝影師記錄下來，從照片中也能確切的感受到，這樣單純發自內心的祝賀，對於她們而言真的相當難得，也讓一旁的親友感到相當感動。