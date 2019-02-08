走迷宮、賞花賞草賞飛機　年節走春快來新生公園

▲北市新生公園充滿歐系風格建物，又可欣賞飛機起降，是年節走春好去處。（圖／工務局提供）

記者陳家祥／台北報導

位於北市花博園區的新生公園，公園處特別打造了一座迷宮花園，除了設計有歐式風格外，還可以近距離看到飛機從頭上飛過，成為市民的IG熱門的打卡景點。

新生公園緊鄰台北松山機場，是全台觀賞飛機降落最熱門的景點之一。震耳欲聾的引擎聲、龐大機身的壓迫感，空中巨無霸在頭頂呼嘯而過的短短數秒間，心臟狂跳，身邊佳人抓住你的手臂，身體緊緊相依，此時你心裡暗禱，希望飛機一架架接連降落，不要停歇。

公園處處長黃立遠表示，看飛機起降不管大朋友還是小朋友，都十分吸引人，特別是在很接近的位置轟隆作響會格外另人震撼而印象深刻，飛機機身越來越大，聲音也越來越巨大，相當震撼人心的。黃特別提示，每天下午3點左右到新生公園，飛機約10到15分鐘就有一班，航班頻率高得讓人大呼過癮。

公園處圓山公園管理所賴丞賦主任表示，許多觀賞飛機起降的景點都只能觀賞飛機，且隨時都有車子經過增添不少危險，但在新生公園觀賞飛機就不一樣了，這裡在沒有飛機越過時仍有許多美麗的花朵及造景，能讓你手上的相機繼續拍不停，公園內也不會有汽、機車呼嘯而過的危險。

此外，新生公園內還有許多適合拍照打卡以及休憩野餐的地方，也有台北典藏植物園可以免費參觀，絕對是年節走春的好去處。

交通方式如下：

1.搭乘捷運：捷運圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達新生園區。

2.搭乘公車：

（1）搭乘279、285、298、606、685、紅34（假日），於民族東路口站下車。

（2）搭乘285、紅50、665（平日） 、676、市民小巴9（平日），於新生公園站下車。

（3）搭乘紅34（假日），於林安泰古厝站下車。

（4）搭乘72、74、222、286副、527、642、643、棕16（平日）、市民小巴9（平日），於新生公園（林安泰）站下車。

3.騎乘YouBike：從YouBike捷運圓山站2號出口沿自行車專用道到林安泰古厝站。