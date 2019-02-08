　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

走迷宮、賞花賞草賞飛機　年節走春快來新生公園

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼北市新生公園。（圖／北市工務局提供）

▲北市新生公園充滿歐系風格建物，又可欣賞飛機起降，是年節走春好去處。（圖／工務局提供）

記者陳家祥／台北報導

位於北市花博園區的新生公園，公園處特別打造了一座迷宮花園，除了設計有歐式風格外，還可以近距離看到飛機從頭上飛過，成為市民的IG熱門的打卡景點。

新生公園緊鄰台北松山機場，是全台觀賞飛機降落最熱門的景點之一。震耳欲聾的引擎聲、龐大機身的壓迫感，空中巨無霸在頭頂呼嘯而過的短短數秒間，心臟狂跳，身邊佳人抓住你的手臂，身體緊緊相依，此時你心裡暗禱，希望飛機一架架接連降落，不要停歇。

公園處處長黃立遠表示，看飛機起降不管大朋友還是小朋友，都十分吸引人，特別是在很接近的位置轟隆作響會格外另人震撼而印象深刻，飛機機身越來越大，聲音也越來越巨大，相當震撼人心的。黃特別提示，每天下午3點左右到新生公園，飛機約10到15分鐘就有一班，航班頻率高得讓人大呼過癮。

公園處圓山公園管理所賴丞賦主任表示，許多觀賞飛機起降的景點都只能觀賞飛機，且隨時都有車子經過增添不少危險，但在新生公園觀賞飛機就不一樣了，這裡在沒有飛機越過時仍有許多美麗的花朵及造景，能讓你手上的相機繼續拍不停，公園內也不會有汽、機車呼嘯而過的危險。

此外，新生公園內還有許多適合拍照打卡以及休憩野餐的地方，也有台北典藏植物園可以免費參觀，絕對是年節走春的好去處。

▲▼新生公園。（圖／工務局提供）

▲▼北市新生公園。（圖／北市工務局提供）

▲▼北市新生公園。（圖／北市工務局提供）

交通方式如下：

1.搭乘捷運：捷運圓山站下車，循指標經花博公園圓山、美術園區即抵達新生園區。

2.搭乘公車：
（1）搭乘279、285、298、606、685、紅34（假日），於民族東路口站下車。

（2）搭乘285、紅50、665（平日） 、676、市民小巴9（平日），於新生公園站下車。

（3）搭乘紅34（假日），於林安泰古厝站下車。

（4）搭乘72、74、222、286副、527、642、643、棕16（平日）、市民小巴9（平日），於新生公園（林安泰）站下車。

3.騎乘YouBike：從YouBike捷運圓山站2號出口沿自行車專用道到林安泰古厝站。

ET快訊
老公剛報喜「兒子出生」　女偶像當天爆：已協議離婚
快訊／普悠瑪經新烏日站發生事故！1人當場撞擊身亡
2300萬「邁巴赫」倒車撞勞斯萊斯！她下車加好友超展開

關鍵字：新生公園,走春

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

華航罷工國民黨提3聲明　批蘇貞昌未領頭處理

走迷宮、賞花賞草賞飛機　年節走春快來新生公園

雙城計畫訓練日！柯文哲「騎起來」：吃太多還不快點來運動

「議會戰神」王世堅難過美人關　遇上韓冰秒融化　

影／挑戰大胃王求救學姐...柯P自爆：跟佩琪排班同一天就不用另外約會

蔡英文兩字回應華航罷工　洪孟楷：沒馬政府可怪就「無話可說」

蔡英文參拜聞華航罷工　撥髮笑回「兩個字」

政府推智慧生活APP　協助民眾即時掌握空品及交通狀況

華航罷工影響4千人　國民黨團籲勞資雙方以旅客權益為重

薩爾瓦多37歲新總統　將重新評估與中國外交關係？

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

超商換發票被告知需要身分證　台北女奧客竟賞女店員巴掌離去

春遊目擊路邊汽車引擎蓋冒火　勇男速撲滅網驚：差點燒一排

台鐵退休公務員「坐地行乞」　四年不間斷捐53萬助蓋醫院

醉漢當街上演警匪片！手機變槍枝　狂敲玻璃吼：依法開槍喔對不對（？

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

華航罷工國民黨提3聲明　批蘇貞昌未領頭處理

走迷宮、賞花賞草賞飛機　年節走春快來新生公園

雙城計畫訓練日！柯文哲「騎起來」：吃太多還不快點來運動

「議會戰神」王世堅難過美人關　遇上韓冰秒融化　

影／挑戰大胃王求救學姐...柯P自爆：跟佩琪排班同一天就不用另外約會

蔡英文兩字回應華航罷工　洪孟楷：沒馬政府可怪就「無話可說」

蔡英文參拜聞華航罷工　撥髮笑回「兩個字」

政府推智慧生活APP　協助民眾即時掌握空品及交通狀況

華航罷工影響4千人　國民黨團籲勞資雙方以旅客權益為重

薩爾瓦多37歲新總統　將重新評估與中國外交關係？

「巴西川普」博爾索納羅3月訪美！　外長：兩國關係將更深厚

劉濤、《如懿傳》辛芷蕾御用鞋　買了等開工賺飽回頭率

早餐店奶茶「通腸有4原因」　謎之白色液體成分曝光

華航罷工國民黨提3聲明　批蘇貞昌未領頭處理

臭臉喵店長變身「監視器」　窩寶座緊盯6員工：誰在摸魚！

透過「胖卡」帶領受虐兒走出痛苦陰影　每塊雞蛋糕的背後是滿滿的淚

廈門台商向台青招手　今年將提供2200個職位

首次外銷國產設備！日本計畫向菲律賓出口FPS-3防空雷達

科幻的定義？　新華國際時評：好的科幻作品「仍然聚焦於人」

中職／兄弟本土6人搶先發　黃恩賜增添輪值深度

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現..

王世堅碰上謝龍介　竟嘴軟、傻笑

韓國瑜自費太遜　《公民1495..

李佳芬帶韓天做西裝　設計團隊讚..

獨／蔡英文寵物集團到齊！想想、..

男粉翻20年前黑歷史　高嘉瑜哭..

馬英九發限量福卡　人氣超驚人

謝龍介若輸掉補選代表韓流告終？

獨／蔡英文被3愛犬飛撲！口水流..

小英兩字回應華航罷工　洪孟楷：..

民進黨在雲林怎輸？ 謝金河看到..

柯文哲角逐2020？　孫大千點..

行政院：行動支付普及率達50...

大紅旗袍上露下開　國旗妹力挺金..

更多熱門

相關新聞

農曆春節連假走春　認養毛孩

農曆春節假期間，當大家正開心回家團圓過年，動物之家有許多等家的毛小孩，引頸期盼有愛心的民眾能來動物之家認養，帶他們回家過年，台南市動保處將在2月9日大年初五年假期間，公私協力持續辦理認養活動，希望您能帶毛小孩一起回家團圓，新的一年圓圓滿滿。

過年走親訪友40％↑男性想見初戀

排40分才能玩　兒童新樂園湧人潮

更新／國道南下已開始塞！

高公局：初一下午國5南下車多壅塞

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

快訊／嘉義凌晨規模4.9地震！一晃嚇醒網友

快訊／華航機師宣布2/8早上6點啟動罷工

她慘摔被老公嘲笑　結婚180秒離婚

即／春節出國被罵　韓國瑜返台現身桃園機場

兒剛交往滾床單！母吼：快脫保險套抱孫

婆婆給她「爬滿螞蟻」的硬飯糰

28歲存790萬！他曝存錢大絕37歲就能退休　

「我要奶！」2歲兒見巨乳扯衣搓揉

女大生除夕陪家人　男友氣到分手

女大生遭殺裁切2000片　血腥謎團23年

陶晶瑩「過年家教」網一面倒推爆

機師罷工！華航宣布：美日港菲26班機全取消

年味越來越淡　網：物質豐富長輩凋零

有房有車！185男相親交往最多撐幾周

「6聊Line調情法」把妹秒脫單！

更多

最夯影音

更多

智力停7歲！54歲憨兒賣彩券自立　8旬母親急擔憂：平安回來就好！

為還債綁架男童卻變人質情結　我不想回家...大叔心疼放棄犯罪

美食街看了就會餓的「食品模型」　專業職人：要忍受高溫、沾滿顏料

資深媒體人投入山林＋前進偏鄉　李艷秋霸氣退休：想做優雅老太婆

阿公生日家人送「新台幣蛋糕」　長串鈔票拉不完網讚：大手筆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面