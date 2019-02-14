論文涉抄襲　翟天臨道歉：虛榮和僥倖心使自己迷失

▲翟天臨爆學歷造假。（圖／翻攝自微博／翟天臨、翟天臨工作室）

記者馬叔安／綜合報導

論文涉嫌抄襲的大陸演員翟天臨14日發表道歉公開信，內容提及是自己的不當行為，連累了學校的聲譽，「懊悔不已、深度自責」，懇求大家原諒他「曾經被虛榮心作祟的年輕人」。他所畢業的北京電影學院（下稱北電）則也在14日表示，相關問題一經查實，將嚴肅處理，絕不姑息。

翟天臨在微博上po出的道歉信表示，在這幾天輿論的聲討和批判中，他深刻反省了自己的思想和言行，「虛榮心和僥倖心讓我迷失了自己」，讓學術風氣被影響、讓公眾的信任被辜負，「我深感自責和內疚」。

翟天臨表示，一直希望自己有足夠的文化素養和理論基礎來支撐自己的表演，正是出於對學習的重視，才決定攻讀研究生，在就讀期間，他牠加了一系列影視作品的拍攝，並取得了一點成績，「從那時起，我內心開始飄飄然，開始吹噓自己，這種不良心態還被我帶入到論文寫作過程中」，使自己內心始終心存僥倖，「我本應牢記，誠信是一切的準則」，並向被他影響到的論文作者道歉。

▲翟天臨的道歉信。（圖／翻攝自微博／翟天臨）

翟天臨強調，願意積極配合學院的一切調查，毫無推卸地承擔自己的責任，並接受學院的決定，也向北京大學光華管理學院正式申請退出博士後科研流動站的相關工作。

北京電影學院表示，大陸教育部和北京市委市政府對翟天臨社學術不端事件引發的社會關注高度重視，相關工作組已經進駐學校，對網友反映的其他問題，學校的相關部門也已經啟動調查，調查進展情況將陸續向社會公佈。

▲北京電影學院的聲明。（圖／翻攝自微博／北京電影學院）

據了解，翟天臨日前在直播時一句「知網（大陸線上學術期刊平台）是什麼東西」引發外界討論，後來期遭踢爆他的《談電視劇<白鹿原>中「白孝文」的表演創作》一文的查重檢測報告顯示相似度超過50%、知網上文字重覆比為40.4%，總字數2783的文章中重覆字數多達1125個。

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