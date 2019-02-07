新興醫藥1.2萬「愛滋注射劑」未檢出病毒　王月丹：仍有感染風險

▲上海新興醫藥。（圖／中國經營報）

大陸中心／綜合報導

上海新興醫藥生產的1.2萬瓶「免疫球蛋白注射劑」，雖然在7日證實「未檢出」愛滋病毒，曾施打的患者也呈陰性反應，但北京大學醫學部免疫學系副主任王月丹認為，這批注射劑「仍有感染風險」，檢測結果出現陰性，很有可能是因為時間拉長，抗體被代謝所致，因此不能確定已注射過這批藥物的患者是否染上愛滋。

▲新興醫藥此次受汙染的注射劑批號。（圖／中國經營報）

由上海新興醫藥股份有限公司製造，批號為「20180610Z」的「免疫球蛋白注射劑」愛滋病抗體呈陽性反應，該批次共批簽發12,226瓶，規格是5% 2.5g／50ml一瓶，有效期至2021年6月8日，由上海市食品藥品檢驗所批簽發。大陸國家衛健委已於6日要求新興醫藥，將受汙染的注射劑全面停用並封存，後續相關處置則有待監管機構公布。

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▲上海新興醫藥「免疫球蛋白注射劑」。（圖／上海新興醫藥官網）

國家藥品監督管理局6日凌晨指出，5日接到國家衛生健康委通報後，立即要求上海市藥監局對新興醫藥展開調查，上海藥監部門對「愛滋注射劑」進行愛滋病、B型肝炎（hepatitis B）、C型肝炎（Hepatitis C）三種病毒核酸檢測，結果均為陰性；江西藥監部門也對曾施打注射劑的患者進行檢驗，愛滋病病毒核酸檢測結果為陰性。對企業現場核查等有關工作正在進一步進行中。

▲王月丹認為這批注射劑雖未檢出HIV抗體，但仍有感染風險。（圖／新京報）

綜合陸媒報導，王月丹指出，因為血液製品也是HIV傳播的途徑，所以這批「愛滋注射劑」仍有感染患者的風險，至於會不會「中標」，取決於血液製品中的病毒含量以及活性。

王月丹說，免疫球蛋白的產品之前沒有規定檢測HIV抗體這一項，新興醫藥這批血漿生產的白蛋白當中，正因為沒有檢測到「抗HIV」抗體，所以簽發了這一批次，引發這次事件，以後藥監部門應該對免疫球蛋白增加此項檢查。

▲「愛滋注射劑」暫停使用公告。（圖／新京報）

上海疾控中心免疫規劃科主管醫生陶黎納指出，相關研究表明，注射者感染艾滋病的可能性不大。且國內關於血液製品有嚴格的藥檢要求，捐血者本身是健康的，捐血完後也要進行相關傳染病病原學的檢測。

陶黎納說明，此類血液製品的採集和製造總體而言有三道關卡。第一，捐血者的身體必須健康；第二，須檢測所採集的血液是否攜帶或可能攜帶病原體；第三，滅活所採集血液中的微生物體。第二步比較重要，因為所有血液都要進行檢測。

▲陶黎納指出血液採集的三道關卡。（圖／新京報）

此次出包的問題注射劑為「免疫球蛋白」，陶黎納表示，這是要混合一千人以上的血漿才能生產，所以只要其中有一人出現「愛滋病抗體陰性」，那麼整罐的原液就相當於被汙染，可能在第二步驟時，血液沒有檢測出抗體，或是「漏檢了」，那這一大份血漿裡面，可能有活的愛滋病病毒；但經過第三步滅活以後，基本可以保證裡面不含活微生物體，即便是用到人身上也不會有問題。