快訊／國3新竹段貨車遭追撞　「牛壓死、人飛出重傷」交通打結

▲國3上午發生一起車禍，小貨車車主飛出車外躺在國道上，目前仍送醫治療中。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

國道3號北上93.3公里處上午發生一起車禍，一輛休旅車突然從後方追撞上前方的小貨車，小貨車因翻覆導致車上牛隻被當場壓死，小貨車車主也因飛出車外導致身體有多處外傷，消防人員到場後緊急將車主送醫救治，而詳細車禍原因，則待警方調查釐清。

國道上午11時許發生一起貨車與休旅車相撞車禍，貨車遭到後方休旅車撞擊再撞上一旁紐澤西護欄導致翻覆，貨車後車斗上載的牛隻也遭到翻覆的小貨車壓在車下，當場死亡，而小貨車車主也因撞擊力道過大，當場飛噴出來，掉落國道車道上。消防人員到場後發現車主有多處外傷、意識不清，經初步緊急處理後，隨將交車主送往竹東榮民總醫院繼續搶救。

這起意外也造成國道3號北上路段大塞車，警消人員指出，遭拋飛的小貨車駕駛，車上還載著一頭牛，目前牛隻已無生命跡象，而遭拋飛的駕駛雖然身上多處外傷，一開始意識不清，但送醫後目前恢復意識，現在仍在搶救中，詳細事故原因，仍待警方調查釐清。

【13：55新增更新】

第一時間遭到小貨車壓住的乳牛經吊車吊起後發現仍有氣息，已通知農場主人帶回，農場主人表示，乳牛帶回後發現，僅有四肢及頭部外傷，遭撞擊第一時間可能因過度驚嚇才會完全不動，被誤會當場死亡。據警消表示，小貨車原於內車道上行駛，突然遭到後方休旅車撞擊，才撞上護欄，休旅車上一名82歲的女姓乘客，受到輕傷，而遭到飛出的65歲小貨車車主，則是重傷，送醫後目前已無生命危險。

▲這起車禍也造成國3車況壅塞。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）