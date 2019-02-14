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雞蛋爆缺！農委會進口140萬顆補缺口　再調配加工業者庫存蛋　

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▲▼雞蛋漲價。（圖／記者楊詩益攝）

▲雞蛋仍維持20年新高點，農委會主委陳吉仲表示，預計3月後供給跟需求會回穩。（圖／記者楊詩益攝）

記者許展溢／台北報導

全台雞蛋供應缺口每天高達100萬顆， 春節過後價格回到每台斤36.5元，價格還維持20年新高點。農委會主委陳吉仲今（14日）表示，剛補齊的100萬隻新蛋雞，預計3月才會產蛋，這段時間為避免消費者無蛋可用，已向加工業者調度提供市場，23日啟動進口供應140萬顆，再還給業者。

農委會指出，全國蛋雞目前養量約 3800 萬隻，其中 2800 萬隻是處於生產狀態，每天平均用量約 10 萬箱（每箱 200 顆），但因去年823水災淹死蛋雞約50 萬隻，加上今年春節例行淘汰老母雞，造成數量減少。

陳吉仲說，目前雞蛋每天有2000千箱到5000箱不等缺口，由於不少雞蛋都是加工、小吃店等業者在使用，農委會將協調請他們先提供市場，讓消費者有雞蛋用，每天調配2000箱給大台北，若其他地區如花東也有需求也都可以提供，預計下星期會增加到4000千箱。

陳吉仲表示，23、24日和27日將會從美國、日本進口7個貨櫃雞蛋，每一貨櫃約20萬顆蛋，共約140萬顆，補給業者的短期缺口。只是進口雞蛋較貴，農委會先請加工等業者提供市場，後續再將進口的雞蛋補給業者，加工品成本及售價恐也會跟著提升，陳吉仲說，不會影響到市場價格，且雞蛋只是原料成本之一。

而進口雞蛋每台斤價格從55元到65元都有，一台斤10顆，等於一顆約5.5至6.5元，比目前國內一台斤36.5元還高，這中間的價差是否由政府吸收？陳吉仲說，農委會會協助，進口的雞蛋也不是要給民眾購買的，是為了調配給加工業者使用。

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關鍵字：雞蛋,價格,進口,農委會,陳吉仲

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