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「不讓情人求助無門」農委會強推青創貸款　前5年500萬免息

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▲台南市環保局推動畜牧糞尿還肥於田政策，不僅減輕河川污染，農民也省下肥料錢，畜牧業者省下廢水處理費，創造三贏局面。（圖／記者林悅翻攝）

▲農委會主委陳吉仲強調，農民若資金要週轉，就應該二話不說協助。（示意圖／記者林悅翻攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲選在今（14日）情人節指出，「農民就是農委會的情人」並說農民若資金要週轉，農委會就該二話不說協助，因為最近遇到很多農民有貸款上困難，如沒擔保品等不足情形，決定要有轉介機制、放寬信用保證規定、調整審核條件及設置諮詢專線等，以利農民更順利申辦貸款。

農業金融局局長朱建偉指出，農業政策性貸款幾十萬到幾百萬都有，共19項，經費達700億元，以青年從農創業貸款來看，從2012開辦，去年貸款總金額14.4億元，受惠1100戶青農，較前年6.04億元、448戶，成138%、145%。

▲▼農委會主委陳吉仲,農業金融局局長朱建偉。（圖／記者許展溢攝）

▲農業金融局局長朱建偉說，青貸部分百大青農前5年500萬免息。（圖／記者許展溢攝）

朱建偉說明，一般青農可貸500萬元，百大青農1000萬元，可專案申請提高貸款額度，貸款利率浮動計息目前為0.79%，其中百大青農前5年500萬免息，貸款期限可放寬至15年。

陳吉仲說，最近遇到很多農民有貸款上狀況，因此將建立轉介機制，也就是青農可就近向農漁會信用部提出申貸，若擔保品不足、無擔保品或信用紀錄問題，遭遇貸款困難，無法獲貸，農漁會就應主動轉介至全國農業金庫續辦，並放寬保證規定、調整審核條件，甚至追蹤個案進度，每週定期檢視貸款辦理進度、解決。

▲▼農委會主委陳吉仲,農業金融局局長朱建偉。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲表示，最近遇到很多農民都有貸款上的問題。（圖／記者許展溢攝）

陳吉仲表示，如果這樣還是解決不了就會專案處理，農民可以打諮詢專線，採個案處理，不會讓農民求助無門。此措施進行後，是否會擔心造成呆帳等問題，陳吉仲強調，不會因為提供貸款後，後續配套措施就忘了，如協助找土地、技術上幫忙及後續銷售端，農委會都會提供平台，讓台灣農產品在國內外生產、銷售更順暢。農委會指出，諮詢個案處理情形將定期公布在農委會農業金融局官網，相關事項也可詢問全國農業金庫、農業信用保證基金。

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關鍵字：農委會,青創貸款,陳吉仲,朱建偉,農業金融局

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