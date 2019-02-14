他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」　醫剖腹取出：據說是台灣品種

▲醫師說，「手術後取出的泥鰍，不是一般的大。」（圖／翻攝「肝膽外科羅大夫」微博／下同）

大陸中心／綜合報導

別亂玩泥鰍！大陸一名男子將三條大泥鰍塞入肛門，最後只能剖腹取出。有網友驚呼「泥鰍這麼大是因為」？廣西醫科大學第一附屬醫院普通外科住院醫師羅思文說，「據說是台灣品種」，他也語重心長呼籲，「大家玩歸玩，還是需要把握住尺度。」

羅思文在「肝膽外科羅大夫」微博發文說，「在醫生的朋友圈，你總能看到奇葩的病例。一位患者可能是為了尋求刺激，將三條大泥鰍塞入肛門，泥鰍順著直腸鑽進肚子。」他表示，在電腦斷層掃描（CT）三維重建下，骨盆內三條魚脊骨清晰可見。

▼醫師貼出患者的電腦斷層掃描，「生活水準提高了，玩法都不一樣了。大家玩歸玩，還是需要把握住尺度。」

醫師指出，「手術後取出的泥鰍，不是一般的大。生活水準提高了，玩法都不一樣了。大家玩歸玩，還是需要把握住尺度。」有網友好奇患者是男生還是女生？醫師回「帶把的」；有人問，泥鰍鑽進更深的腸子裡，還是鑽破腸子進入腹腔？醫師回「看CT沒有進入腹腔，進入直腸了」。

有人詢問，怎麼把泥鰍弄出來的？醫師回「剖腹」。也有人好奇，「病人的物品醫生取出來應該還給病人或者是交給家屬」？醫師回「醫療垃圾」。也有人說「泥鰍這麼大是因為」？醫師回「據說是台灣品種」。一名網友表示「泥鰍取出來還是活的嗎」？醫師回「奄奄一息，摸不到脈搏」。

有人留言，「淘寶上那麼多矽膠玩具，為什麼要選擇這種極有可能拽不出來的玩兒呢？」醫師回「如果你看過黃秋生的人肉叉燒包，他對一塊牛肉下手，你有沒有感悟出什麼？」也有人說「泥鰍的是0」；醫師回「泥鰍是1」；該網友補充說「放泥鰍的人是0」；醫師回「觀點一致」。還有人表示好歹戴保險套；醫師回「這個建議好，刺激千萬條，安全第一條，瘋玩不戴套，親人兩行淚」。

▼醫師指紅圈處是泥鰍的頭骨。

▼醫師最後剖腹取出患者肚內的3條大泥鰍。