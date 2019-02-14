人行在港發920億央票　中標利率回落仍受熱捧

▲中國人民銀行。（圖／視覺中國）

大陸中心／綜合報導

中國人民銀行13日在香港成功發行了兩期人民幣央行票據（簡稱央票），其中3個月期和1年期央行票據各100億元（人民幣，下同，約新台幣460億元），中標利率分別為2.45%和2.80%。據悉，此次發行吸引了離岸市場眾多投資者踴躍認購，全場投標總量超過1200億元，兩期央行票據認購倍數均超過6倍。

據人民銀行公告內容顯示，這是繼去年11月後，第二次通過香港金管局債務工具中央結算系統（CMU）債券投標平台發行人民幣央行票據；此次發行吸引了離岸市場眾多投資者踴躍認購，涵蓋商業銀行、基金、投資銀行、中央銀行、國際金融組織等多種類型；全場投標總量超過1200億元，兩期央行票據認購倍數均超過6倍。

公告內容指出，香港人民幣央行票據的再次成功發行，表明此舉符合市場需求，既豐富了香港市場高信用等級人民幣投資產品系列和人民幣流動性管理工具，也有利於完善香港人民幣債券收益率曲線，有助於推動人民幣國際化。

▼ 公告內容。（圖／翻攝自人民銀行官網）

據悉，13日央行發行的第一期中央銀行票據期限3個月（91天），為固定利率附息債券，到期還本付息，發行量為人民幣100億元，起息日為2019年2月15日，到期日為2019年5月17日，到期日遇節假日順延。

《新華社》報導稱，香港金管局發言人表示，此舉有利香港離岸人民幣業務發展，強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位；人民銀行發行離岸票據，是支持離岸人民幣業務發展的舉措；除了能夠豐富離岸市場高信用等級人民幣金融產品，完善離岸市場收益率曲線之外，也為香港銀行管理人民幣流動性提供多一個選擇。

據悉，央行於去年11月首次在香港成功發行了200億元央行票據，通過CMU債券投標平台，以利率招標方式發行了100億元3個月期和100億元1年期兩期央票，中標利率分別為3.79%和4.2%，比此次發行的央票利率更高。

報導指出，工銀國際首席經濟學家程實表示，此次央行在香港發行央票，雖然利率較之前有所下調，但市場反應十分踴躍，3個月和1年期的認購倍數都超過6倍，比去年11月央行第一次在香港發行央票的認購倍數高，反映了當前市場對人民幣的投資情緒更為正面。

▲香港街頭。（圖／CFP）

報導指出，華大證券首席宏觀經濟學家楊玉川分析，央行此次發行與去年11月發行的同樣規模央票相比，超額認購倍數明顯增加，從平均約3.8倍超額到今天約6倍，兩期中標利率均下降了約1.4%，說明市場對央行票據興趣明顯增加，利好人民幣資產。

程實認為，央行在香港定期發行央票有助豐富香港人民幣債券品種，特別是滿足市場對短期限人民幣產品的需求，並完善境外人民幣收益率曲線，為人民幣產品定價提供更好參考；從貨幣政策的考慮來看，在離岸市場發行央票，開通央行管理境外人民幣流動性的渠道，有助穩定市場對人民幣匯率的預期。