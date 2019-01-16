為確保首季開局良好　大陸財經3部委共同「穩增長」

▲中國人民銀行力求穩定貨幣調節。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

面對經濟增長速度放緩，中國大陸3大宏觀經濟部委15日聯手出招「穩增長」。中國國家發改委表示，要確保首季經濟良好開局；人民銀行稱，貨幣政策不會一成不變；財政部則要加大減稅降費力度。

綜合港媒報導，中國國家發改委、人民銀及財政部3個中央部委15日聯合舉行新聞發布會，3部委官員均表明措施力度要有所「加大」，包括國企改革、減稅降費、基建投資和定向寬鬆。

發改委副主任連維良表示，為增強經濟動力同時推動改革，2019年會在5個方面加大力度，包括國企混合所有制改革、支持民企、產權保護、激發和保護企業家精神，以及優化營商環境。對於進一步深化國企「混改」，連維良透露，將在前三批50家試點的基礎上，加快推出第四批100家以上「混改」試點。

▲中國國家發展改革委副主任連維良出席新聞發布會。（圖／翻攝中國網）

大陸財政部部長助理許宏才稱，將增加減稅降費和支出力道，實施更大規模減稅，重點減輕製造業和小微企業負擔，支持實體經濟發展，推進更明顯的降費，並根據經濟形勢和各方面支出需求，適度擴大財政支出規模。

人行副行長朱鶴新則透露，貨幣政策保持穩健，並不意味一成不變。他強調，貨幣政策要保持鬆緊適度，要根據形勢變化增強貨幣政策的前瞻性，主動動態優化，強化逆周期調節，但也不能搞大水漫灌。

報導引述匯豐大中華區首席經濟學家屈宏斌指出，國企改革、減稅降費、基建投資和定向寬鬆等4大措施，可產生共振從而刺激內需，中國經濟有望從今年下半年開始趨穩回升。

澳新銀行大中華區首席經濟學家楊宇霆預估，2019年中國經濟會先低後高，進出口、消費及經濟將見底回升，估計全年經濟成長為6.3%。摩根大通15日報告表示，人行有需要再放鬆銀根（中央銀行發行的債務憑證）刺激銀行放貸，預期第二季會再降準1個百分點，基準利率則維持不變，全年經濟成長預計6.2%。華僑永亨經濟師李若凡也估計，中央會以貨幣政策配合財政政策，年內再降準1.5個百分點，以支持民企貸款。