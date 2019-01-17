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史上最大逆回購！人行單日淨投放達5600億人民幣

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▲人民幣。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年人民幣存款增加13.4萬億元 。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

由於春節將至，大陸人民銀行為了保障市場流通性順暢，16日發佈公告指出，以利率招標方式開展了5700億元（人民幣，下同）逆回購操作。鑒於16日有100億元逆回購到期，人民銀行實現淨投放5600億元流動性，這創下了央行通過逆回購單日最大規模淨投放紀錄。

公告內容顯示，目前市場仍處於稅期高峰，銀行體系流動性總量下行較快，為維護銀行體系流動性合理充裕，16日以利率招標方式開展了5700億元逆回購操作。具體逆回購操作情況為：7天3500億元逆回購，中標利率2.55%；28天2200億，中標利率2.85%。這是央行在公開市場單日進行的最大規模逆回購投放。

▼公告內容。（圖／中國人民銀行）

▲▼ 人行逆回購。（圖／中國人民銀行）

人行在15日就曾發佈公告稱，以利率招標方式開展了1800億元逆回購操作。短短1天，人行就再度加碼了3倍，豪氣提高至5700億元。此外，15日是人行第一波降準生效日，調降存款準備金率0.5個百分點，25 日將再下調 0.5個百分點，完成全面降準1個百分點。

據《澎湃新聞》報導，至於接下來是否有降息的可能性，人行副行長朱鶴新表示，透過降準等手段，應已發揮作用，會在此基礎上做動態評估。外界認為，朱鶴新的回應顯示，人行未來不排除降息的可能性。

▼ 公告內容。（圖／中國人民銀行）

▲▼ 人行逆回購。（圖／中國人民銀行）

在稅期擾動的情況下，銀行間市場資金價格漲跌不一：上海銀行間同業拆放利率（Shibor）隔夜上行36.7個基點，7天、14天、1個月期Shibor也分別上行2.3、2.9、0.2個基點。存款類機搆質押式回購DR007加權平均利率上行10個基點，升至指導利率2.55%以上。

人民銀行15日公布了2018年金融統計數據，12月末，廣義貨幣（M2）餘額182.67萬億元,同比增長8.1%，增速比上月末高0.1個百分點，與上年同期持平；狹義貨幣（M1）餘額55.17萬億元,同比增長1.5%，增速與上月末持平，比上年同期低10.3個百分點；流通中貨幣（M0）餘額7.32萬億元，同比增長3.6%。全年淨投放現金2563億元。

▼2018年外幣存款減少634億美元，同比多減1413億美元 。（圖／CFP）

▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

對於M2的平穩增長，央行調查統計司司長阮健弘稱，人民銀行適度增加中長期流動性供應；2018年通過四次降準和增量開展中期借貸便利（MLF）操作等措施，提供充裕的中長期流動性，增強銀行體系資金的穩定性，增加了銀行支持實體經濟的資金來源，「從效果看，人民銀行投放的流動性基本上傳導到了實體經濟。」

據統計數據，2018全年人民幣貸款增加16.17萬億元，同比多增2.64萬億元；外幣貸款於12月末餘額7948億美元，同比下降5.2%，共減少431億美元，同比多減953億美元。阮健弘表示，這些因素在一定程度上對沖了表外融資下降對廣義貨幣M2的收縮效應，實現了廣義貨幣供應量的平穩增長。

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關鍵字：逆回購,人民銀行,降准,降息,利率招標,淨投放

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