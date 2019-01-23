　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸首次TMLF操作　年前對中小民企注資1.1兆元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 中國人民銀行辦公大樓。（圖／CFP）

▲ 陸方延續定向支持中小型企業、民營企業的政策基調。圖為中國人民銀行辦公大樓。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為活絡市場經濟，中國人民銀行（大陸央行）今天展開2019年第一季定向中期借貸便利（TMLF）操作，對中小型、微型和民營企業貸款增量，金額定為2575億元人民幣，約合新台幣1兆1683億元，人行行長易綱指出，此舉有利於金融市場利率穩定。

值得注意的是，人行過去也常採取中期借貸便利（MLF），為市場注入活水，但本次是近年首度以定向（Targeted）形式執行，被視為延續去年底支持中小企業發展的政策基調，也應證易綱在月初受訪時的的預告。

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

根據人行公開訊息，23日展開2019年第一季定向中期借貸便利(TMLF)操作。操作對象為符合相關條件併提出申請的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行。

操作金額方面，根據有關金融機構2018年四季度小微企業和民營企業貸款增量，並結合其需求，金額確定為2575億元人民幣。操作期限一年，到期可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達到三年。操作利率為3.15%，比中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點。

易綱曾在月初受訪時指出，中央經濟工作會議召開後，根據會議精神，人民銀行將進一步強化逆週期調節，著力緩解信貸供給的製約因素。比如，會同有關部門加快推進銀行發行永續債補充資本，完善普惠金融定向降准考核口徑，或在本月下旬執行TMLF操作。

易綱強調，這些措施都有利於保持流動性合理充裕和金融市場利率合理穩定，引導貨幣信貸合理增長。

華爾街見聞首席經濟學家鄧海清則認為，此次貨幣政策操作可以稱得上是「結構性降息」，這也是2016年以來首次央行層面的價格下調。

他解釋，該TMLF操作政策向市場傳遞了多種信號，如央行有意加強價格型調控的引導作用，所謂「結構性降息」也正是此意。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
貴婦奈奈案「小姑」也潛逃出境！檢發布通緝多1人
還記得「薇薇德德」放閃情侶嗎？友爆真相：女的跟人跑了
尾牙送2千萬被拱加碼！老闆懶得抽「豪氣撒4000萬」人人有獎
林清玄最後po文露玄機：麻雀的死亡給我一些啟示

關鍵字：TMLF,大陸央行,人民銀行,易綱

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

西方致中方信望能放2加拿大人　華春瑩諷：明事理才能搞「研究」

陸首次TMLF操作　年前對中小民企注資1.1兆元

治腦癱兒10年耗盡財產　崩潰父下毒殺子埋屍茶園

「大齡單身狗」歹過年　陸中科院「科學解析」春節相親有反效果

華聞快遞／移動支付成趨勢　陸出境游客移動支付消費首次超過現金

直擊義烏／《電商法》按規繳稅　助力實體店面度寒冬

直擊義烏／國際商貿城帶風向　玩具搶搭豬年IP爆紅

看好大陸咖啡市場　廣州「我的第二杯咖啡」主打青年創業

范冰冰風暴後　大陸藝人被盯上「3個月補稅527億元」

2019對台工作會議召開　汪洋：絕不為各式台獨留任何空間

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

西方致中方信望能放2加拿大人　華春瑩諷：明事理才能搞「研究」

陸首次TMLF操作　年前對中小民企注資1.1兆元

治腦癱兒10年耗盡財產　崩潰父下毒殺子埋屍茶園

「大齡單身狗」歹過年　陸中科院「科學解析」春節相親有反效果

華聞快遞／移動支付成趨勢　陸出境游客移動支付消費首次超過現金

直擊義烏／《電商法》按規繳稅　助力實體店面度寒冬

直擊義烏／國際商貿城帶風向　玩具搶搭豬年IP爆紅

看好大陸咖啡市場　廣州「我的第二杯咖啡」主打青年創業

范冰冰風暴後　大陸藝人被盯上「3個月補稅527億元」

2019對台工作會議召開　汪洋：絕不為各式台獨留任何空間

暖冬補助倒數！觀光局網頁「出包當整晚」　業者曝這2天訂單滿爆

土耳其、以色列總理刷存在感「10年挑戰」！小男孩po照諷戰火無情

楊晨熙曝大飛愛買單「超怕慘賠」男友建議秒打槍

8千封履歷卡位！星宇航空招120空服員「錄取率1.4%」　明年1月起飛

晚餐不吃飯就會瘦？5案例「越減越胖」...原因出在這！

喬治秀戰斧爆扣轟36分雷霆迷喊MVP　PG：這是我回來的原因

萬事達卡阻礙市場競爭「傷害消費者」　被歐盟重罰200億

電金權值股賣壓重　台股量能滑落收跌48點失守5日線

媽媽被嫌棄..楊晨熙「前婚事破局」　準婆婆1句話吳宗憲傻眼：沒同理心

謝和弦曝饒舌歌手「欠2萬不還」　對方狂拖延…對話紀錄曝光！

大陸熱門新聞

逼女友賣淫　男友承諾結婚：要「..

憂變范冰冰　陸藝人補稅527億..

登報脫離母子關係　男：我愛老婆

看好咖啡市場　廣州「第二杯」主..

專家：讓編輯寶寶永不知情是最好..

2019對台工作會議召開　汪洋..

孟晚舟案　環時總編抨擊加國大使

王岐山：中國大門會越開越大

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

章澤天3億賣雪梨豪宅　虧600..

影／首架飛機降落北京大興國際機..

清潔工「開鋁窗」砸死遊客被捕

傳美將提出引渡孟晚舟　環時：加..

影／陸「雪龍號」撞冰山甲板塞滿..

更多熱門

相關新聞

人行淨投放5600億　創歷史紀錄

由於春節將至，大陸人民銀行為了保障市場流通性順暢，持續向市場放水。人民銀行16日發佈公告稱，以利率招標方式開展了5700億元（人民幣，下同）逆回購操作。鑒於16日有100億元逆回購到期，人民銀行實現淨投放5600億元流動性，這創下了央行通過逆回購單日最大規模淨投放紀錄。

華聞快遞／人民銀行淨投放5600億元

大陸財經3部委共同「穩增長」

微信、支付寶鉅款備付金上交央行

全面降准後降息？　陸學者：機率低

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

24年沒刨過的坑路韓總監工！網驚呆

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2傷

鄭人碩離婚後改口　大方示愛小薰！

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆：不爽就說不來

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」

尾牙送2千萬！老闆懶得抽「一句話再噴4000萬」

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟亡

警消在25樓救尋死女　看到「臉」嘆：會有下一次

苗博雅劈腿直擊！牽手舊愛吻新歡

更多

最夯影音

更多

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面