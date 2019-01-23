陸首次TMLF操作　年前對中小民企注資1.1兆元

▲ 陸方延續定向支持中小型企業、民營企業的政策基調。圖為中國人民銀行辦公大樓。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

為活絡市場經濟，中國人民銀行（大陸央行）今天展開2019年第一季定向中期借貸便利（TMLF）操作，對中小型、微型和民營企業貸款增量，金額定為2575億元人民幣，約合新台幣1兆1683億元，人行行長易綱指出，此舉有利於金融市場利率穩定。

值得注意的是，人行過去也常採取中期借貸便利（MLF），為市場注入活水，但本次是近年首度以定向（Targeted）形式執行，被視為延續去年底支持中小企業發展的政策基調，也應證易綱在月初受訪時的的預告。

▲中國人民銀行行長易綱。（圖／路透社）

根據人行公開訊息，23日展開2019年第一季定向中期借貸便利(TMLF)操作。操作對象為符合相關條件併提出申請的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行。

操作金額方面，根據有關金融機構2018年四季度小微企業和民營企業貸款增量，並結合其需求，金額確定為2575億元人民幣。操作期限一年，到期可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達到三年。操作利率為3.15%，比中期借貸便利(MLF)利率優惠15個基點。

易綱曾在月初受訪時指出，中央經濟工作會議召開後，根據會議精神，人民銀行將進一步強化逆週期調節，著力緩解信貸供給的製約因素。比如，會同有關部門加快推進銀行發行永續債補充資本，完善普惠金融定向降准考核口徑，或在本月下旬執行TMLF操作。

易綱強調，這些措施都有利於保持流動性合理充裕和金融市場利率合理穩定，引導貨幣信貸合理增長。

華爾街見聞首席經濟學家鄧海清則認為，此次貨幣政策操作可以稱得上是「結構性降息」，這也是2016年以來首次央行層面的價格下調。

他解釋，該TMLF操作政策向市場傳遞了多種信號，如央行有意加強價格型調控的引導作用，所謂「結構性降息」也正是此意。