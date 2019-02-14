他爽中4億頭彩「夜夜開趴睡4千女郎」　10年花光慘淪運柴工人

▲英國男子卡羅（Michael Carroll）年紀輕輕便獲得將近4億元台幣的大樂透頭彩。（圖／翻攝自youtube）

記者張靖榕／綜合報導

一夕致富難，但要守住不讓自己再次墜回人間更難。英國男子卡羅（Michael Carroll）在19歲那年中了總額974萬英鎊（約新台幣3億9千萬元）的樂透頭彩，從此開啟紙醉金迷的生活，不僅一天基本花費要2000英鎊（約新台幣8萬元），每月一次的大型派對更要砸下5萬英鎊（約新台幣200萬元），10年下來甚至睡過4000名女性。不過這樣的生活讓卡羅在10年間就變得身無分文，最後成為一名運柴工人。

根據英國《太陽報》報導，卡羅在2002年用當時身上剩下的最後4元英鎊買下樂透，中了頭彩後就開始10年極盡奢華的生活，不但砸大錢舉辦毒品性愛派對，每次都以雜交當作派對結束的重頭戲，還曾豪撒360萬英鎊只為把自己的藥頭保釋出來，並且每晚至少有8名妓女陪著入睡。在他中獎的第2年，妻子珊卓拉（Sandra）就帶著女兒布魯克（Brooke）離開，「他的生活讓我覺得噁心，為了成群的妓女背叛我，還和一堆酒肉朋友混在一起。」

▲卡羅（Michael Carroll）過去生活浮誇，戴滿戒指在浴缸裡泡澡喝香檳。（圖／翻攝自youtube）

卡羅每天在古柯鹼上的花費高達2000英鎊，「我原本只是在抽菸，後來藥頭帶了一些『白色的東西』要我試試看，我一試完就說『給我值1000英鎊的古柯鹼吧』。」他說自己從那時起便沉迷吸毒，「金錢根本不是什麼重要的東西」，還因為喜歡要求女性裸體端著一盤毒品送上來，而被大家稱為「米奇主人」。卡蘿的氣焰一度相當張狂，還曾經坐在車裡對路上的行人丟漢堡和飲料。

經過10年糜爛的生活，卡羅終於在2012年破產，從一個億萬富翁變成必須領救濟金度日的人，也連酒吧也不再歡迎他。搬離從前的高級寓所之後，卡羅希望擺脫過往的壞名聲，便在餅乾工廠當堆高機司機，又取得屠宰場屠宰的專業認證，最近一份工作則是負責運送木柴和煤礦，每天工作12小時，雖然辛苦但沒有怨言，還會因為偶爾獲得的小費感到開心。

▲卡羅（Michael Carroll）在破產後換過幾份工作。（圖／翻攝自youtube）

卡羅說，「我的1000萬（英鎊）在10年裡就沒了，房子和車子也失去了，但我並不因此感到痛苦，來得快，去得也快吧。」他表示自己現在很開心，非常滿足目前的工作，而且偶爾還是會買樂透，如果再贏大獎的話，這次會選擇在清早6時就起床工作。

▼卡羅（Michael Carroll）如今的生活與過往相去甚遠。（圖／翻攝自youtube）