桃園行政執行署拍賣會　民眾搶標廂型車！拍定123萬挹注國庫

▲桃園分署今年首場聯合拍賣會，儘管寒流來襲，仍吸引不少民眾前來賞車。（圖／桃園分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署昨（6）日舉辦今年首場聯合拍賣會，儘管寒流來襲，仍不減民眾賞車競標熱情，總計8輛車參與拍賣，最後順利拍出3輛拍定123萬餘元均挹注國庫。桃園分署表示，藉由聯合拍賣會同步宣導道安、打詐反毒及建構性別平等環境之重要性，展現多面向政策宣導。

▲桃園分署今年首場聯合拍賣會上，民眾對拍賣車輛仔細品車。（圖／桃園分署提供）



桃園分署指出，昨天上午10時舉行聯合拍賣會在桃園區富國路100號拍賣8輛車，吸引多組民眾前來賞車競標，拍賣前民眾均仔細品車，其中2022年出廠的中華Delica藍色廂型車、2輛2019年出廠之福斯Caravelle黑色廂型車最受矚目，因車況良好，致使後來的競標過程相當激烈。其中福斯廂型車歷經31次喊價後，最終順利以56萬元拍定；另兩部黑色廂型車亦以23萬9000元及43萬元順利拍出，總計拍出123萬餘元均挹注國庫。

此外，另場於下午3時在桃園區復興路上拍賣室進行不動產開標程序，本次拍賣標的，位於中壢區精華路段的金店面吸引多位民眾詢價，因為第二拍，多數民眾仍採觀望態度，但均未出手投標。對於未拍定標的，桃園分署將擇期拍賣，提醒有興趣民眾持續留意桃園分署網站公告，以掌握最新拍賣資訊。

▲桃園分署今年首場聯合拍賣會，民眾對於動產內襯包包仔細鑑賞。（圖／桃園分署提供）

拍賣會下午3時30分起在桃園分署13樓拍賣室進行動產拍賣，其中，板信商銀公司的股票順利以180元拍出；內襯包破盤特賣亦吸引民眾仔細端詳，最終順利售出13個，共計4200元，拍賣成果頗佳。

桃園分署強調，每月第1週星期2、下午3時，均定期舉辦「123聯合拍賣活動」，更多詳細資訊，歡迎民眾至桃園分署的官網及臉書獲取相關訊息，桃園分署呼籲，民眾參與拍賣之同時，要特別警惕詐騙與毒品相關犯罪行為，桃園分署與民眾攜手打擊詐騙與反毒，共同守護家園和諧。