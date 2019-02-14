　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

認真的人做到死，打混的人很愉快！企業文化讓優秀員工跟著變爛

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲女人要怎樣才能過好日子？（圖／免費圖庫Pixabay）

▲不好的企業文化，很容易讓好員工變爛。（圖／免費圖庫Pixabay）

文／黃大米

朋友任職的公司，對於偷懶跟偷機取巧的員工非常寬容，讓他深感憤怒，這種公司文化將導致認真的人做到死，打混的人，身體健康心情很愉快。

我安慰他說，從另外一個角度來看，你可以在「仁厚」的公司安養天年，待到退休。
他說：「可能會先氣死，等不到退休。」

過陣子，我再遇到他，看到他神色好多了，我以為他離職換了工作，終結了情緒上的不快。出我意料之外，他沒有離職，因為捨不得高薪跟頭銜，他妥協了。

「妥協」兩字代表找到平衡點，我詢問他，心如止水的心法，他爽朗地大笑說：「跟著一起擺爛！反正就領薪水，直到公司爆掉，看不下去我的爛表現，到時候再進步一些就好。」

跟著大家一起墮落也是方法，也達到某種公平，但我突然感受到環境的影響力有多大，當你在一家同事都很認真向上的公司，你也會積極尋求突破，活在壓力與成長裡面。但當你在一家同事都得過且過的地方，你也會覺得，把人生混過去就好，混過去的人生沒有不好，但如果有天這家好混的公司倒了，自己在市場上的競爭力也跟著收攤。

公司文化是一種很玄的東西，如影隨形，且很多事情，如果跟公司主管反應多次，主管都覺得無所謂，積極的員工慢慢的也會不再多說，變得沉默，反正說了也只是浪費口水，還惹人討厭。

公司如此，國家也如此，我有個朋友沈默默寫過的一篇文章，我看完很揪心，在此分享給你們：

跟中國同事聊天。
我問她：「為什麼你們那裡不宣傳豬瘟防疫啊？」
她說：「我們那食安問題太多了，這只是其中一項。而且吃了不會死人，根本沒什麼好宣傳的。」
她臉色忽然暗了下來，說了一個故事。
「以前我們家鄉是很美麗的。後來汙染越來越嚴重，曾經我也看不下去。想要去上報(檢舉)，看了很多資料管道，最終也還是沒有鼓起勇氣提出去。後來我的大伯父看不下去，原本美麗的故鄉變成這個樣子，下定決心要上報」
「我大伯父是鄉下人，是我這輩子看過最好最善良的人」她的聲音微微的顫抖。
「他上報後，被抓起來關了三天。出來後，就什麼都再也不說了。他也不說，這三天在裡面發生了什麼事。」
「有被打嗎？」我問。
她搖頭，
「不知道。但這讓我想起來小時候讀過魯迅的吶喊，小時候讀沒什麼感覺，經過這件事卻特別有感觸。」邊說，她的眼神忽然變的很遙遠：
「感覺就像你拼命想要吶喊，但喊不出聲音。旁邊的人摀住耳朵什麼都聽不到，也沒有表情。」
最後她輕聲的，像是說給自己聽的一樣再說了一次：
「我大伯父真的是我這輩子看過最好，最好的人了。」

我示意她我們該繼續工作了，趕緊轉過身，沒有讓她看到我眼角沒止住的眼淚。

看完這故事你是否也挺難過的，環境對人的影響太大了，新開年，思考一下，你待的公司是怎樣的公司？是一家會提升你的競爭力的公司嗎？此時你也許覺得沒有影響，三、五年後差異就出現，慎選！慎選！

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

►►►隨時加入觀點與討論，給雲論粉絲團按個讚！

▲（圖／黃大米提供）●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net

ET快訊
許維恩情人節公開婚紗照！　「希望你成熟穩重」
快訊／明航班可望全部恢復正常！華航100位機師已拿回檢定證
林書豪轉隊首戰拿8+5+5　129:120助球隊逆轉勝
奇蹟照！巴西嬰「羊水未破就出生」　頭罩水膜照全球瘋傳

關鍵字：企業文化,黃大米

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

元宵節鹽水觀賞蜂炮　台南消防局籲穿好防護裝備

美研社回來了！粉紅界教主「瓶身飄仙氣」超粉嫩　網暴動：想回味～

擠！15學童硬塞8人座交通車　補習班接送學生安全堪慮

苦苓列出華航6大可惡！　最後一點批「是管理階層的錯」

蝦皮小編情人節神助攻！　醫學系「6字完勝」網友讚翻

情人節這樣過！帶愛人來看「包包展」　民眾笑：大省荷包

「罷工改善不平等」　教團力挺機師：像蔡英文說的「跟你老闆說」一樣

傳91機師拿回檢定證「退出罷工」！華航：報紙都登了　工會質疑施壓

快訊／破百機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

認真的人做到死，打混的人很愉快！企業文化讓優秀員工跟著變爛

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

只想回家拒絕社交、愛講大道理　不想承認卻默默中槍的初老症狀

虎科婆婆「10元麵攤」 餵飽弱勢 大學生拍片回報記錄行善人生！

好久沒聽LARA唱《下雨天》❤　台下狂喊安可...又唱另首經典！

躲12夜！浪貓回家3年不給摸　終於來叫門...他：我還是很愛你

法務部擬酒駕致死＝殺人罪　酒測0.75列門檻最重判死刑

元宵節鹽水觀賞蜂炮　台南消防局籲穿好防護裝備

美研社回來了！粉紅界教主「瓶身飄仙氣」超粉嫩　網暴動：想回味～

擠！15學童硬塞8人座交通車　補習班接送學生安全堪慮

苦苓列出華航6大可惡！　最後一點批「是管理階層的錯」

蝦皮小編情人節神助攻！　醫學系「6字完勝」網友讚翻

情人節這樣過！帶愛人來看「包包展」　民眾笑：大省荷包

「罷工改善不平等」　教團力挺機師：像蔡英文說的「跟你老闆說」一樣

傳91機師拿回檢定證「退出罷工」！華航：報紙都登了　工會質疑施壓

快訊／破百機師拿回檢定證！　華航估明天航班可望全部恢復正常

認真的人做到死，打混的人很愉快！企業文化讓優秀員工跟著變爛

70歲阿嬤猛「甩」450匹BMW　瀟灑狠勁連兒子都抱頭大喊Oh my god

風．LUXURY／LV智慧錶能監測空汙！　配透明感印花逼人剁手

余天一句話講出情人節心聲　送花給李亞萍「一定樂死」

土地越界糾紛吵不停老農找官評理　地政事務所：你竊佔國土！

浪漫情人節共枕眠！　做對這件事不怕鬧出人命

想告白看這篇！12星座情人節「撩心指南」　千萬別送獅子手作餅乾

12強波多黎各預計由莫里納領軍　對抗中華隊爭奧運資格

「為男生脫衣服」…兒童大冒險卡牌超害羞　網怒：根本18禁！

炎亞綸出狀元再出發！舊鞋倉庫全能員工辛勞挑戰

每日限量30杯！台南私藏鮮奶茶　必點做工繁雜「火焰御丸奶」

生活熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避..

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

罷工航班取消　婦自費12萬回台..

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招..

隱藏功用！咖啡塑膠蓋6凹槽變神..

可騎內線了！新北取消「禁行機車..

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時..

大富翁裡最奸詐的角色...網全..

女醫師愛上黑手！親弟一句話惹哭..

28歲兒胃癌末期　父：他天天宵..

正妹PO奶照號召！起底竟是「最..

高根鞋被女主管狂酸！網驚：這雙..

長榮機長曝不罷工原因

機師罷工傳79人拿回檢定證復工

更多熱門

相關新聞

加薪3成搶人才　鼎泰豐致勝關鍵曝光

根據媒體報導，吳寶春在2010年要創業時，曾向鼎泰豐董事長楊紀華，討教經營之道，楊紀華的建議是「調高員工薪水」，楊董事長說，很多人以為鼎泰豐致勝的秘訣是美食，其實，優秀的員工才是致勝的關鍵。

原小三入侵只能忍　她改變自己大逆轉

侍奉20年　終於遞出媳婦辭職信

她照顧癌末婆婆　老公竟和親姊搞外遇

老媽尋覓第二春　狂問人「你要娶我嗎？」

讀者迴響

發燒話題

華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

21歲妹墮胎遭嬰靈託夢投胎！避孕竟懷上

黑豹現蹤肯亞！科學家：漫威「瓦干達」是真的

撕開封膜倒奶球　他驚蓋子有妙用

罷工航班取消　婦自費12萬回台爆哭

鄰居愛亂插車庫！她使出霸氣一招：求我啊？

駝背嬤沒位坐！　4年輕人遭譙爆

女硬屎卡肛1週！一挖土屎流臭跑男友

隱乳妹一脫爆紅！5萬人驚呆朝聖

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

隱藏功用！咖啡塑膠蓋6凹槽變神器

可騎內線了！新北取消「禁行機車」

他肛門塞3條大泥鰍「順著直腸鑽進肚子」

檢疫犬心理受創龜縮　獸醫：暫時無法工作了

大富翁裡最奸詐的角色...網全怒點名「她」

單親媽嘿咻小學生！同學爆：孩子生父15歲

更多

最夯影音

更多

林依晨一人分飾四角　《神偷奶爸》《破產姐妹花》配音全包了

只要438元！高雄霸氣鴛鴦鍋　義式冰淇淋、現抓活蝦任你吃

法師灑水祈福！4分鐘自轉152圈　冥想旋轉..體力不支「吐滿地」

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

8位熱血青年幫獨居奶奶大掃除！　上百蟑螂逃竄 ...花4hrs乾淨到發光

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面