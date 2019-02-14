認真的人做到死，打混的人很愉快！企業文化讓優秀員工跟著變爛

▲不好的企業文化，很容易讓好員工變爛。（圖／免費圖庫Pixabay）

文／黃大米

朋友任職的公司，對於偷懶跟偷機取巧的員工非常寬容，讓他深感憤怒，這種公司文化將導致認真的人做到死，打混的人，身體健康心情很愉快。

我安慰他說，從另外一個角度來看，你可以在「仁厚」的公司安養天年，待到退休。

他說：「可能會先氣死，等不到退休。」

過陣子，我再遇到他，看到他神色好多了，我以為他離職換了工作，終結了情緒上的不快。出我意料之外，他沒有離職，因為捨不得高薪跟頭銜，他妥協了。

「妥協」兩字代表找到平衡點，我詢問他，心如止水的心法，他爽朗地大笑說：「跟著一起擺爛！反正就領薪水，直到公司爆掉，看不下去我的爛表現，到時候再進步一些就好。」

跟著大家一起墮落也是方法，也達到某種公平，但我突然感受到環境的影響力有多大，當你在一家同事都很認真向上的公司，你也會積極尋求突破，活在壓力與成長裡面。但當你在一家同事都得過且過的地方，你也會覺得，把人生混過去就好，混過去的人生沒有不好，但如果有天這家好混的公司倒了，自己在市場上的競爭力也跟著收攤。

公司文化是一種很玄的東西，如影隨形，且很多事情，如果跟公司主管反應多次，主管都覺得無所謂，積極的員工慢慢的也會不再多說，變得沉默，反正說了也只是浪費口水，還惹人討厭。

公司如此，國家也如此，我有個朋友沈默默寫過的一篇文章，我看完很揪心，在此分享給你們：

跟中國同事聊天。

我問她：「為什麼你們那裡不宣傳豬瘟防疫啊？」

她說：「我們那食安問題太多了，這只是其中一項。而且吃了不會死人，根本沒什麼好宣傳的。」

她臉色忽然暗了下來，說了一個故事。

「以前我們家鄉是很美麗的。後來汙染越來越嚴重，曾經我也看不下去。想要去上報(檢舉)，看了很多資料管道，最終也還是沒有鼓起勇氣提出去。後來我的大伯父看不下去，原本美麗的故鄉變成這個樣子，下定決心要上報」

「我大伯父是鄉下人，是我這輩子看過最好最善良的人」她的聲音微微的顫抖。

「他上報後，被抓起來關了三天。出來後，就什麼都再也不說了。他也不說，這三天在裡面發生了什麼事。」

「有被打嗎？」我問。

她搖頭，

「不知道。但這讓我想起來小時候讀過魯迅的吶喊，小時候讀沒什麼感覺，經過這件事卻特別有感觸。」邊說，她的眼神忽然變的很遙遠：

「感覺就像你拼命想要吶喊，但喊不出聲音。旁邊的人摀住耳朵什麼都聽不到，也沒有表情。」

最後她輕聲的，像是說給自己聽的一樣再說了一次：

「我大伯父真的是我這輩子看過最好，最好的人了。」



我示意她我們該繼續工作了，趕緊轉過身，沒有讓她看到我眼角沒止住的眼淚。

看完這故事你是否也挺難過的，環境對人的影響太大了，新開年，思考一下，你待的公司是怎樣的公司？是一家會提升你的競爭力的公司嗎？此時你也許覺得沒有影響，三、五年後差異就出現，慎選！慎選！

本文授權自黃大米粉絲團：https://goo.gl/3jCnYa

《若你委屈自己，任誰都能刻薄你》，黃大米著，丁慧瑋編。

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●黃大米，曾任職於非凡電視台新聞部採訪中心副主任、Tvbs電視台記者、 東森電視台記者；現職是yes123編輯總監，活躍於各大網站，擔任專欄作家。以上為個人言論，不代表本網立場。88 論壇歡迎更多聲音與討論，來稿請寄editor88@ettoday.net