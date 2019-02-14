搭船7天越南→高雄！抗戰老兵「通通都沒有、死了」...情緒複雜

地方中心／高雄報導

YouTuber吉秝安常會在頻道上分享一些台灣與大陸間的差異或故事，其中一支與身為老兵的伯公談話在網路上獲得轉貼，描述民國42年伯公從越南坐船來到高雄的過程，談到為什麼最後不選擇回去大陸，同時也捕捉到伯公大嘆「通通都沒有了、死了」複雜表情，似乎對無法落葉歸根抱著遺憾。

▲伯公講述當時飄洋過海的情形。（圖／吉秝安提供，下同）



吉秝安的伯公在民國65年時退伍，看看周邊的附近鄰居，當時一起奮戰的同袍早已離世。他描述當時坐船從越南到高雄的心路歷程，「一個禮拜就到高雄，很苦呢，上那個船只吃了一點飯，沒有喝水，就這樣一路睡到台灣，換個衣服，洗完澡才有飯吃。」

伯公就這樣飄洋過海離開家鄉，一直到現在再也沒有回去過，默默的拿起掃帚，清掃門前樹葉，不願再多想。年事已高的他感嘆息昔日戰友與來台的左鄰右舍都相繼離去，「這個地方通通鄰居都是老人，通通都沒有了、離開了、死了，通通都死了，連阿兵哥也死了。」

▲複雜神情似乎帶著一抹淡淡遺憾。



至於為什麼沒有回去大陸，伯公緩緩訴說，「很多人回到大陸後，馬上就死了，因為老了嘛，回到大陸吃那些水土不服。」2年前膝蓋已開過一次刀，伯公即使想回去也年事已高，恐怕很難再有機會了；他坐在門口看著空盪盪的廣場，情緒複雜，似乎可以嗅到一抹淡淡的遺憾。

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