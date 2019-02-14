2020總統初選機制　國民黨：全民調可能性微乎其微

▲朱立倫、吳敦義。（合成圖／記者周書羽、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

國民黨2020總統提名機制遲無定論，挺前新北市長朱立倫派主張全民調，黨主席吳敦義則認為必須適度納入黨員投票。據轉述，國民黨中常會昨討論過程，有多位中常委主張，既然總統候選人要代表國民黨參選，初選一定要有一定比例黨員投票，讓全民調「採取的可能性是微乎其微」。

國民黨文傳會代主委程美華轉述，會中討論到總統初選機制，有中常委發言主張，現有提名辦法就是3成黨員投票、7成民調決定候選人，不需要特別修改。中常委江碩平、蔣根煌、李昭平、范成連等強調，既然是要選出代表國民黨參選總統的候選人，當然要納入黨員投票，不過並未提及黨員投票的比例是否需要調整。

程美華說，「基本上全民調的可能性微乎其微，會維持既有黨章制度進行」。她轉述，江碩平、蔣根煌、范成連及李昭平等中常委昨在中常會要求尊重黨員權利，指藍營基層普遍認為，既然要代表國民黨參選總統，初選機制一定要包含黨員投票的機制。

國民黨組發會主委李哲華則是重申，依《黨公職人員舉辦提名辦法》規定，總統初選是3成黨員投票、7成民意調查，民意調查應在黨員投票進行前3周完成，並與投票結果一起公布，但若有2分之1以上的參選人經協調並同意，得修改黨員投票和民調的比例。

國民黨昨也成立2020年立委選舉提名協調小組，正式啟動立委提名作業，成員包括副主席兼祕書長曾永權、副主席郝龍斌、副祕書長杜建德、組發會主委李哲華、原住民工作委員會主委林江義以及22個地方黨部主委。單純選區預計最快3月下旬可辦理公告，若僅有現任立委登記，即可提報中常會通過提名。