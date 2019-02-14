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三星霸榜輻射最低手機排行　輻射最強手機由小米奪冠

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▲三星Galaxy Note 8 售價 29900 元！預購送藍牙喇叭。（圖／記者洪聖壹攝）

▲三星Galaxy Note 8 奪下最低輻射手機的冠軍。（圖／資料照）

科技中心／綜合報導

對於現在的大多數人來說，智慧型手機幾乎每天、24小時都在身邊，隨著近身程度和使用頻率的增加，更有許多人開始在意起手機輻射的多寡，而德國就有統計數據指出，大陸手機品牌輻射驚人，而輻射最低的手機品牌則是由三星奪冠。

據統計數據網站statista文章指出，德國聯邦輻射防護辦公室（BundesamtfürStrahlenschutz）擁有一個智慧型手機綜合數據庫，其中也蒐集了手機發出的輻射有多少。按照測試的標準，使用手機並在通話狀態時測量輻射能量，可以發現目前製造最高輻射水平的智慧型手機，是來自大陸供應商小米的Mi A1；排在第二位的也是另一款大陸品牌手機 - OnePlus 5T

▲▼ 手機輻射排行榜。（圖／翻攝自statista）

▲ 最強手機輻射排行榜。（圖／翻攝自statista

事實上，這兩家公司在這份名單中佔據相當多的名額，前16名手機中小米、OnePlus各佔了4位，小米除了A1外，包含Max 3、Mix 3、紅米 Note 5都有上榜。而Google最新推出的Pixel 3 XL與iPhone 7、iPhone 8等高級蘋果手機也名列其中

雖然沒有針對「安全」電話輻射水平的通用標準，但德國環境友好認證「Der Blaue Engel（藍色天使）」僅認證具有低於0.60瓦/千克的特定吸收率的手機，這份榜上的所有手機都是這個基準的兩倍以上。

另一方面，德國聯邦輻射防護辦公室也針對了輻射最低的手機進行排名，對於那些希望將輻射風險降至最低的人來說，這個清單可能是有用的。

依照相同測試標準，創造最低輻射的智慧型手機是三星Galaxy Note8，具體吸收率為0.17瓦/千克，三星手機也在此榜單中佔有8個名次，再加上榜中的LG手機，16名中有超過一半來自韓國手機製造公司。這與他們的主要競爭對手蘋果公司形成鮮明對比，兩台iPhone手機在發射最具輻射力的手機列表中佔據了位置，而三星卻獨霸輻射最低手機排行榜。 在這「最低輻射智慧型手機」榜單中的所有手機，都在藍色天使認證基準之下。

▲▼ 手機輻射排行榜。（圖／翻攝自statista）

▲ 最低手機輻射排行榜。（圖／翻攝自statista

隨著智慧型手機近身程度緊密和頻繁使用，許多人仍不能完全擺脫輻射可能長期損害自己的風險，儘管對於手機輻射影響的縱向研究仍然很難得到結論，但對於那些在意手機輻射的人來說，這二個統計數據可以讓用戶在選擇手機時有個參考。

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關鍵字：手機,輻射,三星,samsung,Oneplus

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