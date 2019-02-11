非洲豬瘟疫情　世界動物衛生組織：中國有能力控制

▲遼寧省非洲豬瘟疫情。（圖／翻攝自遼寧晚報）

記者曾俊豪／綜合報導

針對中國大陸非洲豬瘟疫情，世界動物衛生組織（OIE）總幹事莫妮卡·艾略特（Monique Eloit）指出，對比非洲豬瘟在其他國家發生發展的情況，結合中國的養殖量和養殖密度，從目前來講，中國的政策都是正確的，從2018年11月起，其疫情已經呈下降趨勢，評估情況比較樂觀，「對中國能夠控制疫情非常有信心」。

據《中國新聞社》報導，先前在農曆春節期間，世界動物衛生組織（OIE）表示全球超過10億人在慶祝豬年的到來，特別是在世界最大的生豬生產地區——亞洲（2017年生豬生產量佔全球的57.6％）。但同時致命的非洲豬瘟（ASF）病毒也在繼續大批地毀滅亞洲、非洲和歐洲的生豬。

莫妮卡·艾略特提到，當前全球非洲豬瘟防控的最大難點是還沒有有效的疫苗，因此必須執行非常嚴格的生物安全措施，解決好非法走私、旅客攜帶等問題。非洲豬瘟不僅事關生豬養殖業者，而且關係到所有人，包括旅遊者和探親走訪者。」

她表示，由於中國是世界上最大的生豬養殖和豬肉消費國，疫情不僅影響生豬產業，也影響相關國際貿易。自去年8月中國發生非洲豬瘟疫情以來，中國政府高度重視，從中央到地方，從上到下第一時間各級政府都採取了有力的防控措施，並隨著時間推移，採取了許多疫情控制的重大舉措，包括限制活豬調運、禁止飼餵餐廚剩餘物等，使防控質量不斷提高。



▲中國大陸非洲豬瘟防疫工作。（圖／翻攝自遼寧晚報）

對比非洲豬瘟在其他國家發生發展的情況，結合中國的養殖量和養殖密度，莫妮卡·艾略特認為，從目前來講，「中國的政策都是正確的」，加上從2018年11月起，中國疫情已經呈下降趨勢，評估情況比較樂觀，因此「對中國能夠控制疫情非常有信心」。

只不過，長期來看還是有不確定因素。莫妮卡·艾略特強調，各國之間交流接觸非常重要，各國情況不盡相同，體系也不一樣，非洲豬瘟是比較難以控制的疫病，必須要有耐心，做好長期控制的準備。加強技術交流和公眾知識宣傳對非洲豬瘟防控大有好處。

她強調，雖然世界動物衛生組織相信中國有能力，並且政府非常重視，但是他們仍擔心對鄰國有壓力，而且鄰國沒有能力應對。因此中國既要防控好國內疫情，又承擔了巨大責任。目前中國和世界上大多數國家有密切貿易往來，這些貿易夥伴國也表示關切。