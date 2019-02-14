一天要「自己來」10次！　地方媽媽「性玩具」成癮自嘲：交不到男友

▲單親媽媽唐寧斯。（圖／翻攝自Instagram／betsyboudoiruk）

國際中心／綜合報導

28歲的英國單親媽媽唐寧斯（Elysia Downings）聲稱自己從13歲開始，就性慾非常的強，常常藉由家中的小物品為生理帶來高潮，一天最少需要自慰10次17歲時她買了人生第一個性玩具，一直到現在她在情趣用品上花費超過3000英鎊（約12萬台幣），擁有數量不容小覷的收藏品，她更稱因為自己對性玩具上癮，導致現在要找到能滿足她的男人「非常困難」。

根據外媒報導，唐寧斯現在是一名單身媽媽，並且已經沒有伴侶好幾年的時間了，來自英國巴克斯頓（Buxton）的她稱，從13歲起就對可以讓自己感到愉悅的小東西感興趣，以逃避當時艱難的童年，那時的她沒有性玩具，所以她會使用家中的背部按摩器、牙刷以及任何可以震動的東西。

唐寧斯在17歲時買了人生中第一個性玩具，一直到現在她用有超強大的性玩具收藏品，總金額被預估超過12萬台幣，其中最貴的一樣物品價格更高達100英鎊（約4000塊台幣）；這名擁有6歲兒子的媽媽稱，在過去幾年當中她一直處於單身的狀態，因為男人無法給她像性玩具一樣的高潮。

唐寧斯更補充說，她性慾非常強，在使用性玩趣後上癮，現在要找到一名男友變得很困難，通常一天當中她可以自慰多達10次，如果她要出遠門的話，也會隨身攜帶一個較小型、好攜帶的玩具；如過沒有達到高潮，她會變得喜怒無常，但使用次數越多，就會變得越依賴，這感覺就像是抽菸成癮一樣。

報導中指出，唐寧斯在利用性玩具滿足個人生活之餘，更將這股「熱情」提升了一個層次，現在她成立了一個銷售網站，販售情趣內衣跟玩具，並稱「自慰是必需品，這些商品都經過精心挑選，以幫助顧客實現自慰跟自我發現之旅」，她將在情人節當天把自己標價為225英鎊（約9千塊台幣）的性玩具，以供大家競標。