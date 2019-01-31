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鴻海美國廠投資擱置　日媒再爆：2730億廣州廠投資案延後6個月

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▲▼富士康,鴻海,郭台銘,川普,威斯康辛州,歡樂山（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與鴻海董事長郭台銘日前替富士康美國威州廠破土動工。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

鴻海董事長特助胡國輝日前接受外媒專訪透露，富士康在美國威州的面板廠投資案面臨縮減或擱置的可能，引發喧然大波，31日更有日媒報導，鴻海有鑑於全球經濟萎縮與中美貿易戰等不確定因素，連同位於廣州、價值約610億人民幣（約新台幣2730億元）的面板廠計畫也同樣面臨擱置慘況，最少可能需延遲6個月，至2020年才會實行。

根據《日本經濟新聞》報導，消息人士指出，鴻海內部認為，如果按照原定計畫同步推行分別位於中美的面板廠計畫，而不顧快速變遷的市場動向，有可能因此損害公司利益，應該按兵不動，繼續等待時機來臨才更為安全。而根據《日經》取得的鴻海內部文件顯示，鴻海已經決定要推遲位於廣州的、價值約610億人民幣（約新台幣2730億元）的面板廠計畫，而美國威斯康辛州約100億美元 （約新台幣3072億元）的投資計劃也被暫停並減縮。

據悉，鴻海會推遲廣州面板廠計畫還有一個原因就是鴻海旗下的日本面板廠「堺顯示產品公司」的工廠沒有「滿載運轉」，使用率低。

對於威州面板廠即將延期的消息傳出，鴻海集團於30日晚間發表聲明，申仍持續承諾推動美國威斯康辛州的長期投資以及威谷科技園區創造1萬3千個職位的計畫，誠如先前所說明的，自此計畫公布後，全球市場環境已產生巨大轉變，威州的投資規劃依然是集團首要之務，但因應客戶的改變，必須適時檢視以迎合當前情勢，包括原先擘劃藍圖的重點。

鴻海表示，集團目前仍持續積極探索TFT面板技術的商機，以充分提升威谷的正面影響力，同時也會在當地擴大投資領域，不侷限在最初的設定範圍，確保公司及同仁在當地長期深耕成功。

此外，在威谷科技園區的規劃，除了生產電子產品，如電視之外，集團也正探索藉助威州當地的知識型研發人才，推動工業互聯網技術的可能，創造諸如教育、醫療保健、娛樂、運動、安全和智慧城市等高科技應用的解決方案。透過積極投資美國優秀人才，在美國和威州建構 AI 8K + 5G生態系，並在適當時機與外界分享成果。

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