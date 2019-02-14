10歲兒拿4萬紅包要送媽鑽戒！母不捨故意挑23萬元「更大顆」…他急哭

▲媽媽假裝開心試戴鑽戒，和兒子一起討論，但其實她根本捨不得兒子花錢。（圖／翻攝《揚子晚報》／下同）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸湖北省天門市一名10歲男童拿到人民幣（下同）8800元（約新台幣4萬元）壓歲錢，想買一顆鑽戒給媽媽。媽媽不捨得買，故意挑一個「更大顆」的鑽戒，想省下兒子的紅包，反倒讓對方急得哭起來。有網友羨慕表示，「希望我兒子長大後和這位小哥哥一樣懂事」，還有人說「老爸該反省一下了」、「喲，壓歲錢很多啊，我酸了」。

《看看新聞》報導，暖心事件發生在11日，一名珠寶櫃檯女店員告訴記者，當時孩子興高采烈地來到櫃檯前，說要給媽媽買鑽戒，「他看到同學媽媽還有媽媽身邊的朋友都戴鑽戒，就特別想給媽媽買。」

▼媽媽為了讓貼心的兒子知難而退，故意挑一顆更貴的。

男童被女店員問到有沒有錢興奮地說，自己有8800元壓歲錢，只要是8800元以下的鑽戒隨便挑；挑了一會兒，他看中了一款價值8100元（約新台幣3萬7000元）的鑽戒，吵著說要買。

但媽媽不捨得買，以為孩子只是鬧著玩，沒想到還認真起來，為說服小孩，她逛一圈故意選一枚5萬多元（約新台幣23萬多元）的戒指，想讓孩子知難而退，「要不你多攢點錢，以後給媽媽買這個好不好？」

▲▼小男孩當下大哭起來，讓媽媽急著安慰。

小男孩當下聽了後大哭起來，委屈地說就想給媽媽買那一枚，讓一旁心疼的媽媽摸頭安慰，最後在家人的勸說下，他才依依不捨離開櫃檯。在場人被孩子的執著和一片孝心感動，店員拿出手機拍下影片PO網，引來眾多網友的羡慕和共鳴。

許多網友說，「老爸該反省一下了」、「我兒子三千多壓歲錢全被我花了，不用給我買，我自己知道花」、「喲，壓歲錢很多啊，我酸了」、「這媽媽真沒必要，買個也挺好的。適當接受孩子的付出，他才不會認為他沒必要付出」、「怎樣才能在9年後，讓我兒子不經意的看到這則新聞」。

▼小男孩的孝心感動許多人。