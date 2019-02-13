柯文哲曬閃照感謝陳佩琪付出　網歪樓：省情人節禮物？

▲柯文哲。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲夫人陳珮琪因財產遭質疑，槓上三立電視台告上法院，13日出庭時哽咽痛訴遭抹黑潑糞水。對此，台北市長柯文哲在臉書發文表示心疼，感謝她為我做了這麼多，只能說她真的辛苦了。不過，網友卻歪樓留言，「該不會是想省下情人節禮物吧？」

陳佩琪，不滿三立電視台於2018年5月25日政論節目中，誣指其夫妻倆財產來源不明，提告求償500萬元。陳佩琪首次出庭。她哽咽地向法官表示，發現這件事當天，是她父親過世2周年，她無法接受三立對他們夫妻潑了又黑又臭的糞水後，還要他們上節目，在大眾面前拿清水自己洗。

▲不滿政論節目指柯文哲夫妻財產來源不明，陳佩琪提告求償500萬元，首次上法庭，差點落淚。（圖／記者楊佩琪攝）

柯文哲表示，自己已經習慣一天到晚被罵，個性也比較不在乎，但陳佩琪比較正常一點，而且家中的錢主要是她賺的，也是她在管的，所以媒體批評她的財務不明，她當然生氣。

柯文哲指出，台灣的政治與媒體生態也不是一兩天可以改善，我可以接受果東法師給我的忠告，就是用一句「阿彌陀佛」來面對這些謾罵，或是乾脆學海濤法師，一切都是「我的眼睛業障重，假的」。他也說，太太比較想據理力爭，自己每天都在外面工作一整天，感謝她為我做了這麼多，只能說她真的辛苦了。

▲柯文哲情人節前曬閃照，網友歪樓問，想省情人節禮物？（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲除了對陳佩琪表達感謝之意外，還放上一張陳佩琪為他擦拭汗水的閃照，讓網友留言猛虧柯文哲，「說這麼多，柯市長該不會是想省下情人節禮物吧？」、「這是在秀恩愛嘛？好甜哦！阿北！」、「阿伯 情人節還沒到好嗎… 你想閃死誰」。

另外還有網友也幫陳佩琪像柯文哲喊話，「阿北，明天情人節，請你認真對佩琪做點表示，不然我保證全體柯粉絕不輕饒」、「告白文寫了、情人節禮物可別忘啦！」、「阿北好好抱抱佩琪醫師。她真的辛苦了。」、「 娶妻當娶陳佩琪，阿北你大概救了全宇宙N次」。