影／護理師因公殉職撫卹逆轉！　銓敘部：一致通過符合「冒險犯難」

記者楊亞璇／台北報導

護理師蔡邑敏在107年2月搭上黑鷹直升機執行蘭嶼病患後送任務，不幸因公殉職，家屬申請「冒險犯難」因公撫卹，銓敘部以「尚缺乏因公撫卹之完整事證」為由，暫時未發放撫卹金，引起議論。銓敘部因公審查小組13日開會認定。銓敘部發言人蔡秀涓受訪表示，經過飛安專家說明，審議小組委員達成共識，一致通過符合「冒險犯難」撫卹。

蔡秀涓表示，蔡護理師明知蘭嶼天候狀況，當天氣候、海象都不適合，強陣風達到7級，奮不顧身旅行醫護人員的天職，明知有死亡危險條件下，她不思考個人安危，英勇行為符合冒險犯難因公撫卹標準，銓敘部會盡快核准。至於金額，比起第二等級「執行職務發生意外死亡」，約多了120萬，給卹年限從15年提高到20年。

▲蘭嶼蔡邑敏護理師搭乘黑鷹直升機救護後送因公殉職。（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼守護天使）

此外，蔡邑敏也可入祀忠烈祠，銓敘部除給予一次撫卹金外，另給予加給撫卹金，金額為一次撫恤金的50%。

醫勞盟日前公布銓敘部公文，提到蔡邑敏死因為溺水窒息及顱內出血腦髓損傷，先行原因為肺水腫、直升機後送病患墜海事故，惟飛機失事原因及飛航相關技術需賴專責機關評估，「本案尚缺因公撫卹之完整事證」，要求補齊資料，引發各界撻伐。

銓敘部退撫司長陳紹元11日受訪表示，蔡邑敏符合因公撫卹的資格，不過因為家屬申請的因公撫卹是最高等級的「冒險犯難」態樣，需要客觀條件來判斷，因此行文給台東縣政府衛生局，請他們提供飛安調查報告，以利審議小組審查，並沒有說不給予撫卹金。陳並表示，因公撫卹審議小組每個月會召開一次，若飛安調查報告趕得及在四月出爐，他們會盡快能在五月就提報小組處理。

不過隔日銓敘部馬上宣布，將在13日召開因公審查小組會議，陳紹元表示，會看看是不是有可能以現有資料進行認定，如果明天會議難以認定，將在4月調查報告出爐後，再次召開審議會議。他強調，「會朝冒險犯難去認定，積極努力試試看。」如今在會議中出現逆轉結果，一致認定符合「冒險犯難」撫卹。